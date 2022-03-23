ГК «Цифра» запустила горячую линию и предложила российские аналоги зарубежного ПО для промышленности

ГК «Цифра», российский разработчик программных продуктов для цифровизации промышленности, запустила горячую линию для консультаций промышленных предприятий, столкнувшихся с проблемой внедрения, обновления или прекращением технической поддержки установленного зарубежного ПО из-за введенных санкций. Параллельно с этим, компания разработала карту импортозамещения, составив список своих ИТ-решений, способных заместить используемое сегодня зарубежное ПО в нефтегазовой, горной, металлургической, машиностроительной и других отраслях. Планируется, что карта будет дополняться решениями многих других российских ИТ-компаний.

«Пока мы разместили на сайте компании решения «Цифры». Например, наша флагманская цифровая платформа Zyfra Industrial IOT Platform, включающая весь необходимый набор компонентов для создания и внедрения ИТ-решений, может составить сильную конкуренцию таким известным западным поставщикам ПО, как OSISOFT и AVEVA, – рассказал управляющий директор ГК «Цифра» Павел Растопшин. – Но эту карту мы планируем расширять вместе с нашими партнерами и создать в краткосрочной перспективе единую базу актуальных отечественных ИТ-решений. Мы призываем российских вендоров и интеграторов промышленных ИТ-решений присылать свои предложения для включения их в базу. Мы все столкнулись с общим вызовом, и мы считаем, что все участники рынка могут выстоять и развиваться только сообща».

Сегодня ГК «Цифра» уже может предложить предприятиям аналоги для зарубежного ПО и оборудования от таких производителей как: OSISOFT, HoneyWell, AVEVA, Yokogawa, AspenTech, LabWare, STARLIMS Corporation, Dassault Systems, OMP, Siemens, Montronix, CIMCO, MachineMetrics, SAP, IBM, Infor, Modular Mining, Hexagon, WENCO, Micromine, Sandvik, Epiroc, MST, Talpa, GroundHog, Invensys, Schneider Electric, Motion Metrics, ASI, Flanders, RCT, Meanwell, Kar-tech, Schlumberger.

«В настоящее время оперативный поиск аналога и переход на отечественные платформы имеет стратегическое значение для любого предприятия и холдинга на территории страны. Одна из главных задач на сегодня – сохранение производств, рабочих мест, выпуск заказов в срок. Для этого надо вести работу на опережение и своевременно реагировать на ситуацию», – добавил Павел Растопшин.

Эксперты просчитали приблизительные сроки для внедрения Zyfra Industrial IOT Platform на предприятии. Так, при внедрении с нуля базового функционала, потребуется 6-9 месяцев, а для тиражирования на несколько предприятий одной компании – еще до 6 месяцев. При замене существующего западного ПО на российское, специалистам потребуется от 3-х месяцев до 1,5 года.

О компании «Цифра»

Группа компаний «Цифра» — разработчик программных продуктов для повышения операционной эффективности основных производственных процессов. Компания является лидером российского рынка технологий для цифровизации промышленности с использованием интернета вещей, машинного обучения и искусственного интеллекта и перспективным партнёром в области цифровой трансформации на международном уровне.

«Цифра» обладает богатым опытом разработки информационных систем и реализации сложных комплексных решений для различных задач горнодобывающей, нефтегазовой, химической отраслей промышленности, а также для роботизированного промышленного транспорта.

Продуктовый портфель компании включает свыше 20 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленной автоматизации и инжиниринга, Big Data и машинного обучения, разработки IIoT- и AI-решений для тяжелой промышленности.

Компанией реализовано более чем 500 проектов в 20 странах мира в интересах заказчиков – предприятий горнодобывающей промышленности, металлургической отрасли, заводов по производству тяжелой карьерной техники.

Достижения компании отмечены и подтверждены официальными статусами от ключевых мировых и отечественных производителей и разработчиков, а также профессиональных международных организаций и объединений. «Цифра» признана Европейской компанией года по решениям мониторинга машинных данных на основе AI для процессных отраслей (Frost & Sullivan Report). Продукты компании на базе искусственного интеллекта неоднократно входили в ТОП-10 по версии IOT Solutions World Congress. За выдающиеся достижения в области развития интернета вещей в России и активное продвижение решений IoT компания дважды была удостоена звания «IOT компания года». Компания входит в состав Консорциума промышленного интернета вещей The Industry IoT Consortium (IIC).

Подробнее: https://www.zyfra.com