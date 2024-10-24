ГК «Деловые Линии» объявила о расширении географии доставки грузов

Группа компаний «Деловые Линии» сообщает о запуске нового направления авиаперевозок. Теперь транспортно-логистический оператор доставляет грузы из Еревана, в то время как раньше грузы доставлялись только в столицу Армении. Клиенты «Деловых Линий» отныне могут пользоваться более 200 авианаправлениями из Еревана.

Теперь в Москву из Еревана груз может быть доставлен в течение 3-х дней, в Петербург – 4-х дней, в Екатеринбург и Новосибирск – 5-и дней, во Владивосток – 6-и дней. По сообщению специалистов ГК «Деловые Линии», за 8 месяцев 2024 г. на треть зафиксирован рост спроса на доставки грузов в Ереван.

Таким образом, у клиентов компании появилась возможность заказа грузоперевозки в обоих направлениях.

История ГК «Деловые Линии» началась в 2001 году. Транспортно-логистическая сеть компании охватывает 90% населенных пунктов нашей страны. В 218 городах РФ функционирует 288 подразделений компании. Кроме того, оператор доставляет грузы в Европу, Восточную Азию, а также такие страны, как Армения, Китай, Казахстан, Белоруссия, Киргизия.