ГК «КОРТРОС» получила престижную награду за работу с соцсетями

Новости
21 апреля 2023

В общей комплексной работе группы компаний «КОРТРОС» с соцсетями важное место принадлежит Youtube-каналу. Стержнем процесса стала регулярная рубрика – еженедельные видеорелизы, в которой командой управления пресс-атташе ГК «КОРТРОС» публикуется дайджест новостей компании и рынка, содержащий тщательно отобранную наиболее интересную и актуальную информацию, говорит директор управления пресс-атташе ГК «КОРТРОС» Ирина Опимах.

Работу Youtube-канала компании высоко оценило жюри премии Move Realty Awards, которое назвало ГК «КОРТРОС» победителем в номинации «Лучшее Медиа рынка недвижимости», сообщает Утро.ру.

Стартовала программа публикации еженедельных видеорелизов 2,5 года назад, в июне 2020 года. Данный формат по своей природе стабилен и актуален. А поскольку ряд организаций позднее приступил к выпуску своих дайджестов, можно в определённом смысле говорить о том, что компания является инициатором нового тренда на рынке. 

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