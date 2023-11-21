ГК «КОРТРОС»: Умные технологии в ЖК iLove позволяют жителям настраивать сценарии своего дома жизни

Группа компаний «КОРТРОС» сообщила о внедрении системы доступа в здание по BLE и Face ID в столичном семейном квартале iLove.

Жители семейного квартала iLove также могут настраивать сценарии своего дома жизни при помощи внедрения умных технологий. Существует возможность объединения всех датчиков и приборов для взаимодействия. Так, рано утром можно одновременно сварить кофе и автоматически открыть шторы. Также возможно выключение розеток и света при отъезде, с одновременной активацией охранного режима.

Идентификатор Face ID позволяет открывать домофон «по лицу», как на смартфоне, при этом сам телефон не нужен. Система видео-аналитики обеспечивает доступ в паркинг. В ней заложен механизм автоматического распознавания номера авто, когда машина приближается, а также открытия ворот на подземную парковку.

Благодаря BLE у жильцов нет необходимости доставать из кармана телефон, а домофон самостоятельно понимает, что к нему подошел человек. Механизм работы устройства заключается в считывании идентификатора и открытии магнитного замка.

Кроме того, с помощью приложения у жильцов iLove появляется возможность создания постоянного QR-кода, посредством которого можно пройти на территорию. Для гостей можно создать временный QR-код, для доставки которого используется смс-сообщение.

Правительство РФ утвердило программу стандартизации в области умных домов, зданий и сооружений на 2023-2030 годы. Данная перспективная программа должна сформировать условия, при которых появляется новый технологический рынок, на котором обеспечиваются возможности для развития российских производителей. Важная цель также сводится к повышению безопасности и качества населения РФ.