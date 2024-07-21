Годовой объем продаж лидаров RoboSense для ADAS вырос на 487,7% в 1-м полугодии 2024 года

Компания RoboSense представила данные о результатах своей деятельности за первое полугодие 2024 года, продемонстрировав высокие темпы роста и сохранив лидерство на мировом рынке. За шесть месяцев объем продаж лидарных систем RoboSense и лидарных датчиков для приложений ADAS составил порядка 243.400 и 234.500 единиц, соответственно, что отражает рост на 415,7% и 487,7% по сравнению аналогичным периодом предыдущего года.

Благодаря стремительному развитию интеллектуальных технологий OEM-производителей, компания RoboSense уже в первом полугодии 2024 года практически вышла на свой годовой уровень объема продаж, достигнутый в 2023 году.

По состоянию на 30 июня 2024 года совокупный объем продаж лидарных систем RoboSense достиг примерно 583.500 единиц, а лидарных датчиков для приложений ADAS — примерно 518.300 единиц.

Опираясь на мощное аппаратное обеспечение и технологию распознавания объектов, а также передовые рабочие характеристики своих лидаров, компания RoboSense добилась значительных успехов в разработке моделей транспортных средств и налаживании массового производства различных моделей транспортных средств. По состоянию на 17 мая 2024 года нами получены заказы на серийное производство 71 модели автомобилей от 22 мировых OEM-производителей и клиентов первого уровня. К концу первого квартала 2024 года компания начала серийное производство 25 моделей автомобилей для 12 из этих клиентов.

На Пекинском автосалоне 2024 года компания RoboSense заняла первое место с оборудованием для 37 моделей, а ее доля среди всех представленных автомобилей превысила 50%.

Во втором и третьем кварталах 2024 года компания RoboSense представила лидар дальнего радиуса действия М3 и лидар среднего радиуса действия МХ. В частности, вскоре после выпуска MX компания получила три новых заказа на массовое производство этой модели, первый из которых, как ожидается, будет запущен в 2025 году.