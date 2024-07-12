Профессиональные гольфисты Нелли Корда и Людвиг Оберг стали амбасcадорами TUMI

Спорт
12 июля 2024

Международный бренд товаров для путешествий и образа жизни TUMI объявил своих новых глобальных амбассадоров — профессиональных гольфистов Нелли Корду, лучшую в мире гольфистку и победительницу чемпионата Chevron Championship, и Людвига Оберга (Ludvig Åberg), занимающего 4-е место в мировом рейтинге. С этим объявлением Людвиг Оберг и Нелли Корда пополнят престижный список глобальных амбассадоров TUMI, в который уже входят профессиональный футболист Сон Хен-Мин (Son Heung-Min), знаменитая актриса Ка Ён Мун (Ka Young Mun) и любимый гонщик McLaren на Формуле-1 Ландо Норрис (Lando Norris).

PGA TOUR Pro Ludvig Åberg

Два имени из числа самых целеустремленных и знаменитых гольфистов, Корда и Оберг, олицетворяют неустанное стремление к эффективности, непоколебимый драйв и экстраординарные результаты — идеалы, которые TUMI привносит в каждую коллекцию. Новые амбассадоры будут использовать в рамках турнира исключительно чемоданы и рюкзаки TUMI.

Digital replica of the custom TUMI 19 Degree Aluminum trophy case

«Я очень рада сотрудничать с TUMI в качестве глобального амбассадора, представляющего бренд в рамках турнира и вне поля, — сказал Корда. — Между брендом TUMI и моим подходом к игре возникает сильный эффект синергии — мы разделяем стремление к совершенству. Это партнерство создает ощущение идеального соответствия».

LPGA Tour Pro Nelly Korda

«Я долгое время был поклонником TUMI, поэтому у меня сюрреалистическое ощущение от того, что я стал одним из новых глобальных амбассадоров этого бренда, — сказал Оберг. — Работать с брендом, который я так уважаю, и пользоваться их поддержкой, соревнуясь на этом высоком уровне, — ощущение, что круг замкнулся».

В новой главе своего партнерства с турнирами LPGA и PGA бренд товаров для путешествий и образа жизни был выбран для разработки совершенно новых специальных футляров для трофеев серии TUMI 19 Degree Aluminum для долгожданного турнира PGA, а также турниров Solheim Cup и CME Group Tour Championship. Это первый случай, когда какой-либо бренд был удостоен чести разработать футляры для трофеев чемпионатов PGA и LPGA. Разработанные креативным директором TUMI Виктором Сансом (Victor Sanz) футляры для трофеев отражают темы силы, уверенности, стремления, страсти и идеалов, разделяемых брендом и легендарными игроками, которые будут держать футляры трофеев как символы достижения наивысшего успеха.

Первый кейс будет представлен в августе этого года на чемпионате PGA в Атланте, за ним последуют кейсы для турниров LPGA Solheim Cup в сентябре и CME Group Tour Championship в ноябре. Вдохновленные фирменной коллекцией бренда TUMI 19 Degree Aluminum футляры для трофеев будут мастерски изготовлены из авиационного алюминия, обеспечивающего структурную связь между прочностью и красотой, и будут иметь фирменные ребра под углом 19 градусов и запирающий механизм снаружи. Основание и задняя стенка футляра изнутри покрыты мягким бархатом для ощущения роскоши при прикосновении, чтобы футляры для трофеев отвечали стандарту качества и стиля TUMI. При открывании футляра перед глазами появляется исключительный приз: трофей, а в зеркалах боковых панелей отражаются зрители трофея, мечтающие стать следующими чемпионами.

«Быть выбранным для разработки футляров для трофеев культовых турниров LPGA и PGA — невероятная честь для TUMI, особенно потому что мы продолжаем поддерживать эти организации и их игроков, — сказал Санс. — Миллионы путешественников по всему миру выбирают TUMI, чтобы день за днем защищать то, что они ценят больше всего, и мы очень рады использовать хорошо известные прочность и искусный дизайн для защиты трофеев, которые символизируют годы тяжелой работы, самоотверженности и страсти лучших игроков этого вида спорта».

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