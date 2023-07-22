ГК «Сигма»: зерновые и забота о людях

В современном мире, где бизнес и общество взаимосвязаны, корпоративная социальная ответственность становится неотъемлемой частью успеха любой компании. И одним из примеров воплощения этой ответственности является группа компаний «Сигма».

ГК «Сигма» не только преуспевает в сельскохозяйственных технологиях, но и в полной мере осознает свою роль в создании благоприятной среды Краснодарского края. Воплощая свою миссию, компания активно внедряет и поддерживает инициативы, направленные на благо общества.

Поддержка спорта в Краснодарском крае

ГК «Сигма» постоянно взаимодействует со спортивными организациями для проведения мероприятий в области боксерских, рукопашных и других контактных видов спорта. В этом году компания активно сотрудничает с Краснодарским благотворительным фондом «Добрые люди» в обеспечении спортсменов формой, организации тренировочных занятий, поиске спортивных залов и сопровождении на соревнования. В 2023 году ГК «Сигма» организовала два боксерских турнира, в рамках которых спортсмены получили мастер-классы и практические советы от главного тренера сборной России по боксу Геннадия Ковалева и олимпийского чемпиона Евгения Тищенко. Мероприятия также были посещены руководством района и другими видными деятелями станицы Каневской.

Корпоративная социальная ответственность

С 2019 года организация ведет активную деятельность по направлению «ответственной экономики» и придерживается политики КСО, оказывая помощь муниципалитетам Кубани. В станице Копанской предприятие оказывает поддержку детскому саду: заменены окна, установлены пластиковые двери и отремонтированы полы в трех комнатах. Также компания предоставила стиральную машину и морозильную камеру для детского сада. ГК «Сигма» также выделяет средства на посадку цветов в Копанском сельском поселении, обновление памятников «воинам-землякам» и ремонт фойе Дома культуры. Поддержкой ГК «Сигма» организовываются День станицы и День урожая.

Помощь семьям мобилизованных

ГК «Сигма» оказывает поддержку семьям мобилизованных сотрудников, предоставляя выплаты и адресную помощь. Например, семьям предоставляется медицинская страховка, а также помощь в бытовых вопросах, включая вспашку огородов, заготовку дров и ремонт кровли. Также группа компаний предоставляет безвозмездную помощь жителям новых регионов в виде муки и сахара.

«Миссией ГК «Сигма» является не только развитие сельскохозяйственных технологий, но и социальная ответственность. Взаимодействие бизнеса, благотворительных организаций и общества – это правильный путь развития спорта, а значит улучшения здоровья детей и взрослых, создания комфортной среды для жизни каждого», – рассказывает учредитель группы компаний «Сигма» Михаил Чебанов.

ГК «Сигма» занимается выращиванием зерновых, масличных и технических культур семян, производством сахара и животноводством. Группа компаний состоит из пяти агропредприятий, обладающих 65 тысячами гектаров сельскохозяйственных земель, четырьмя молочно-товарными фермами и фундуковым садом. В рамках агрохолдинга «Сигма» также действуют четыре животноводческие фермы и предприятие, занимающееся разведением молодняка. Основателем ГК «Сигма» является Михаил Олегович Чебанов.

Источник: Краснодарские известия

Фото: ГК «ТД „Сигма”»