ГК Юзтех и Orion soft создадут комплексное решение для эффективного управления виртуальной инфраструктурой ЦОД

Группа компаний (ГК) Юзтех, разработчик ИТ-продуктов и сервисов, и Orion soft, разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса, заключили соглашение о технологическом партнерстве. Вместе компании представят рынку комплексное решение на базе платформы zVirt и автоматического балансировщика вычислительных ресурсов Octopus. Совместная разработка поможет заказчикам эффективнее распределять ИТ-ресурсы в ЦОД и оптимизировать затраты на физическую инфраструктуру.

Octopus автоматизирует управление вычислительными ресурсами виртуальной инфраструктуры и помогает сбалансировать их потребление. С помощью искусственного интеллекта решение перераспределяет виртуальные машины между вычислительными узлами кластеров виртуализации в зависимости от наличия свободных ресурсов. Благодаря этому повышается производительность ИТ-систем.

Совместное решение на базе zVirt и Octopus дает возможность компаниям получать превентивные рекомендации по распределению виртуальных машин по кластерам и повышать эффективность использования вычислительных ресурсов. Это поможет избежать простоя серверов, оптимизировать их количество и сократить издержки на физическое оборудование.

«ГК Юзтех развивает с Orion soft сотрудничество, направленное на совместное продвижение инновационных технологий. Мы объединяем усилия, чтобы предложить комплексное решение для автоматизации управления ресурсами и оптимизации производительности. Оно предоставит клиентам передовые инструменты для управления ИТ-инфраструктурой и достижения импортонезависимости», — говорит Павел Ерошкин, руководитель продукта Octopus.

«Мы видим растущий спрос на рациональное использование вычислительных ресурсов: компаниям требуется оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру, поскольку ее объем увеличивается год за годом по мере масштабирования бизнеса. Партнерство Orion soft и ГК Юзтех даст рынку инструмент для автоматизированного управления вычислительными ресурсами, не имеющий на данный момент российских аналогов», — говорит Александр Гавриленко, руководитель направления технологических партнерств и экосистемных решений Orion soft.