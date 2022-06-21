ГК Юзтех представляет новый программный продукт UseBus (Enterprise Service Bus Russian Edition)

В рамках глобального импортозамещения и ухода крупных зарубежных производителей и поставщиков софта с российского рынка Юзтех, ведущая компания в области заказной разработки ПО, разработала цифровой продукт UseBus.

UseBus относится к программным продуктам класса ESB (Enterprise Service Bus) и входит в реестр отечественного ПО. Служит центром взаимодействия всех информационных систем, обеспечивая гибкую интеграцию приложений с любыми платформами и экосистемами, как российскими, так и зарубежными.

Интеграционная шина данных дает возможность быстро и безболезненно перейти с приоритетного иностранного ПО (Oracle Service Bus, IBM Integration Bus, SAP PI, IBM WebSphere ESB и тд) на качественный отечественный аналог и обеспечить непрерывную работу ИТ-инфраструктуры. Внедрение шины позволит провести импортозамещение в короткий срок и с меньшими затратами ресурсов, а также внести корректировки и улучшения в существующие процессы.

Это масштабируемое и безопасное решение, с разнообразными механизмами контроля и управления, предназначенное для управления жизненным циклом любого предприятия.

UseBus поможет сэкономить трудозатраты и время на реализацию интеграций по сравнению с конкурентами или точечной интеграцией, а также снизить финансовые затраты на адаптацию бизнес-процессов к изменениям среды. Шина UseBus уже внедрена в предприятия различного масштаба.

7 июня 2022 г шина UseBus была отмечена экспертным жюри в рамках премии Cnews «Инновация года 2022» и получила награду в номинации «Импортозамещение года в интеграции приложений».

Функциональные возможности UseBus позволяют бизнесу решать ряд интеграционных задач:

Обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных (поддержка взаимодействия по протоколу MTLS, ведение базы данных учета потока сообщений, аудит безопасности). Выявление и информирование о точках сбоя в режиме реального времени, отказоустойчивость (создание отказоустойчивого кластера, возможность георезервирования данных, мониторинг работоспособности). Внедрение оперативного мониторинга и визуализации данных систем (панель для работы с Kafka; аутентификация и авторизация; логи, метрики и дашборды; кеширование передаваемой информации и данных). Интеллектуальное распределение нагрузки между программными элементами ИТ-ландшафта Заказчика. Возвращение данных с оптимальной нагрузкой для системы. Повышение общей производительности ИС. Легкость и надежность интеграции всех систем Заказчика, поддержка большинства стандартных протоколов взаимодействия, интеграции «под ключ». Интеграция любых систем – от устаревших и экзотических до Интернета вещей (IoT) – позволяет объединить большое количество разнородных систем в одном центре. Масштабируемость системы дает возможность быстро и с минимальными трудозатратами изменять ИТ-ландшафт, добавляя новые узлы, системы, сайты, порталы, почтовые сервисы, приложения, каталоги, а также любые локальные и облачные ИС. Адаптивность к любой инфраструктуре Заказчика позволит создать, расширить, оптимизировать или доработать систему благодаря использованию открытых технологий (Kafka, Redis, Minio и тд), а также сделает инфраструктуру менее зависимой от поставщиков и подрядчиков.

ГК Юзтех располагает законченным решением, которое уже успешно внедрено в предприятия различного масштаба.

О группе компаний Юзтех

ГК Юзтех (https://usetech.ru) – лидер в области заказной разработки программного обеспечения. C 2006 года предоставляет полный спектр услуг в области заказной разработки программного обеспечения, разработки уникальных интеграционных решений, независимого тестирования, IT-консалтинга, автоматизации и интеграции бизнес-процессов, дизайна и проектирования дизайн-систем (UI, UX и CX), а также создания качественных IT-продуктов.

В портфеле компании свыше 2000 реализованных проектов для клиентов из различных отраслей: ритейл, финансы, телеком, промышленность, металлургия и государственный сектор. На протяжении последних лет ГК Юзтех активно участвует в создании цифровой экосистемы страны и оказывает экспертную поддержку по цифровой трансформации крупного бизнеса.

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