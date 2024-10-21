Глава «ЦТИИ Нейролаб» рассказал о стремительном росте мирового рынка искусственного интеллекта

Технологии
21 октября 2024

Глава «ЦТИИ Нейролаб» Вячеслав Береснев стал участником форума промышленного майнинга АПМ Mining.ru. Широкое использование отечественных ИИ-продуктов возможно в рамках новой экосистемы, которая может возникнуть благодаря синергии между ИИ и майнингом, считает он.

Важный элемент для обеспечения отечественных предприятий мощностями, которые требуются для цифровой трансформации, — это задействование инфраструктуры майнинга, говорит Береснев.

Специалист рассказал, что мировой рынок ИИ сегодня стремительно растет, оказывая ощутимое влияние на потребности в вычислительных мощностях. «ЦТИИ Нейролаб» помогает внедрять ИИ-решения в разные отрасли, в особенности в малом и среднем бизнесе.

Береснев подчеркивает, что ИИ требуется майнинг, поскольку нормальная цифровизация невозможна без осознания существования как технологической гонки, так и полноценных прикладных внедрений. Практика массового внедрения ИИ способна создать по-настоящему гигантские экономические возможности.

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