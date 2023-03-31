Глава Департамента образования и науки Александр Молотков открыл год педагога в Москве

В столице стартовал год педагога и наставника. Глава столичного Департамента образования и науки Александр Молотков, который открыл торжественную церемонию, обращаясь к коллегам, подчеркнул, что в Москве строят лучшую систему образования не только в России, но и во всем мире.

Глава Департамента заявил, что современные учителя находятся на передовой информационной войны, защищая детей от влияния «недоброжелателей».

Молотков в своем выступлении обратил внимание на огромное сообщество педагогов, объединившее порядка 100 тысяч специалистов, которые придерживаются многолетних профессиональных традиций и ценностей, сообщает издание Аргументы.ру.

Кроме того, Министерство просвещения России, в рамках программы торжественной церемонии, вручило лучшим педагогам Москвы знаки отличия за заслуги в труде, а также за вклад в развитие образования и продолжительную профессиональную деятельность.