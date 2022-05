Глава Goya возвращается в Польшу и Украину со срочным посланием о мире в целях предотвращения глобального продовольственного кризиса

Президент и генеральный директор компании Goya Боб Унануэ возвращается в Польшу и Украину с призывом к миру, с тем чтобы положить конец конфликту и предотвратить голод и глобальный продовольственный кризис.

«Украина является одним из крупнейших экспортеров аграрных продуктов и продуктов питания, и сейчас наступает критически важный посевной сезон. Многие украинские фермеры стали солдатами. Если мы не закончим этот конфликт сейчас, фермеры не смогут выращивать и экспортировать продукты, необходимые миру для выживания. Мы неизбежно вступим в глобальный дефицит продовольствия», — заявил Боб Унануэ на пресс-конференции, состоявшейся в Храме божественного милосердия в Кракове 12 мая 2022 г., что совпадает с годовщиной явления Пресвятой Богородицы в селе Грушев, Украина, 12 мая 1914 г.

Под руководством Knights of Columbus, которые помогли Ченстоховской епархии создать дом для 100 сирот, вторая гуманитарная миссия Goya в Польшу и Украину стала ответом на призыв Папы Франциска к молитве.«Knights of Columbus выполняют основополагающую миссию Блаженного Отца Майкла Макгивни (Michael McGivney), чтобы помочь обездоленным, особенно вдовам и сиротам», — заявил Шимон Сышек (Szymon Сyszek), директор по вопросам международного роста в Европе Knights of Columbus. — «Мы видим, что сегодня уязвимыми являются украинские семьи, женщины и дети, и мы не можем оставаться безразличными к их страданиям».

Через Goya Cares эта миссия продолжает выполнять обязательства Goya по уходу за женщинами и детьми и привлекает к помощи финансовые организации, включая Aerial Recovery Group, the Knights of Columbus и the Sisters of Our Lady of Mercy, которые посредством «домов милосердия» обеспечивают безопасное убежище для женщин и девочек, находящихся под угрозой эксплуатации или в условиях такой эксплуатации.

«Бог создал человечество, и человечество создало все возможности для самоуничтожения. Нам необходимо отказаться от разрушительного оружия, ненависти и войны и полностью признать силу Бога и молитвы. Я надеюсь, что человечество воспримет любовь и защиту, а также откажется от ненависти и разрушения», — продолжает Боб Унануэ.

Более половины из 7,5 миллионов украинских детей оказались перемещены. 219 детей погибли и 398 получили ранения. 121 000 детей отправлены в Россию. Хотя многие дети бежали вместе со своими матерями, некоторые были разлучены со своими семьями или отправлены в самостоятельное путешествие в надежде на безопасность. Aerial Group спасла более 700 сирот и более 1000 украинских беженцев.

В то время как эта ситуация вызвала высокий спрос на продовольствие и товары, Goya также возвращается с 1000 четками, благословенными Папой Франциском, и более чем 60 000 четками, пожертвованными американцами, сбор которых начался с предложения Шэннона Хассе из Сан-Антонио (штат Техас).

В рамках своей миссии компания Goya пожертвовала 1 миллион фунтов продовольствия на осуществление глобальной миссии Global Empowerment Mission (GEM).«Компания Goya является главным партнером компании GEM по производству продуктов питания. Мы работаем вместе в регионах глобальных катастроф, включая США. Продукция Goya также входит в каждый из наших комплектов GEM Bstrong Family Necessities Kits. Это одно из самых ценных и важных партнерских отношений. Они заботятся и всегда готовы поддержать возникающие идеи», — заявил Майкл Каппони (Michael Capponi), президент компании Global Empowerment Mission (GEM).

Goya Cares — глобальная инициатива, направленная на борьбу с торговлей детьми и развитие духовности путем поддержки организаций, защищающих жизнь женщин и детей. Через инициативу Goya Gives компания Goya пожертвовала более семи миллионов фунтов продовольствия в течение последних нескольких лет в ответ на пандемию, стихийные бедствия и гуманитарные кризисы.