Нотариусы против мошенников. Как не стать жертвой телефонных аферистов

Телефонные мошенники взяли на вооружение новый прием: они представляются нотариусами и запугивают граждан некоей доверенностью, по которой у потенциальной жертвы можно отобрать все ее имущество. Между тем настоящие нотариусы призывают не верить злоумышленникам. Подробнее – в материале «РБК-Недвижимость».

Сообщения о жертвах подобных афер приходят из разных регионов России. Так, внушительные суммы денег потеряли пенсионер из Москвы и кардиолог из Кубани. Как не стать следующими в этом печальном списке, разъяснили в Федеральной нотариальной палате.

Там отметили, что настоящий нотариус никогда не позвонит гражданину, чтобы сообщить ему о выданной от его имени доверенности. Кроме того, есть специальный реестр, через который можно легко проверить, является ли собеседник представителем нотариата. Он доступен на портале ФНП и в мобильном приложении «Нотариат.РФ». На этих же ресурсах любой гражданин может проверить и подлинность доверенности, о которой идет речь.

Но главное — подделывать доверенности и любые другие документы не имеет смысла, ведь все нотариальные действия фиксируются в специальном электронном реестре Единой информационной системы нотариата. Внести данные в реестр могут только нотариусы, а удалить или изменить – вообще никто.