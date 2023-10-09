Глава Ингушетии: «Магас должен серьезно преобразиться к 100-летию ингушской государственности»

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов пообещал землякам, что Магас встретит отмечаемое в июле 2024 года 100-летие ингушской государственности значительно преображённым.

Такое заявление Глава сделал на совещании руководства Республики, в котором принимали участие вице-премьеры, министры и мэр города, обратив при этом внимание собравшихся на работу на таких объектах, как государственная филармония, краеведческий музей, республиканская библиотека, торгово-развлекательный центр на площади Алания, IT-академия.

Особое внимание глава субъекта обратил на строительство нового здания государственной филармонии им. Ахмета Хамхоева. Он призвал подходить с особой ответственностью к выбору используемых на строительстве материалов, поскольку это напрямую влияет на акустику объекта, звук, что для филармонии имеет первоочередное значение. Махмуд-Али Калиматов сообщил, что из-за специфичности объекта и наличия множества нюансов, по итогам обсуждения состояния дел на объекте с представителями благотворительного фонда «САФМАР» Михаила Гуцериева, им было принято решение о привлечении различных специалистов, технологов и обеспечении особого надзора.