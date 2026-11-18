Меморандум об этом подписан на «Транспортной неделе-2026»

Новороссийский морской торговый порт (НМТП) и Группа «Новоросцемент» подписали меморандум о сотрудничестве. Документ подписан сегодня, 18 ноября, в рамках «Транспортной недели-2026». Первым совместным шагом сторон в рамках меморандума станет создание совместного предприятия для строительства нового мультимодального перегрузочного терминала для перевалки сухих минеральных удобрений и зерновых, бобовых культур (твердые сорта пшеницы, нут, горох, и другие). А также продукты их переработки.

Согласно стратегии развития НМТП, направленной на повышение операционной эффективности и увеличение производственных возможностей, принято решение о партнерстве с Группой «Новоросцемент». В рамках партнерства предполагается создание новых объектов терминального хозяйства с последующим операционным управлением. Новые терминальные мощности будут расположены на свободных территориях, принадлежащих Группе «Новоросцемент» и не задействованных в текущей производственной деятельности.

«Мультимодальный перегрузочный терминал станет одним из ведущих объектов логистической системы региона. Важный момент: новые мощности будут размещены именно на свободных территориях Группы „Новоросцемент“, которые сейчас не задействованы в производстве, — это позволяет запустить проект без ущерба для текущей деятельности. В данный момент проводятся подготовительные работы, и сегодня мы даём официальный старт проекту. Строительство планируется начать в 2027 году. Предполагаемая сумма инвестиций превысит 10 миллиардов рублей. Проект позволит увеличить перевалочную мощность, даст дополнительные налоговые отчисления в бюджет региона и создаст сотни новых рабочих мест для новороссийцев», — отметил управляющий директор «Новоросцемент» Игорь Солонин.

«Партнёрство с „Новоросцементом“ — важный шаг в реализации стратегии развития порта. Рассчитываем, что проект даст импульс развитию логистических компетенций и экономики региона в целом, а расширение номенклатуры грузов укрепит конкурентные преимущества порта», — подчеркнул генеральный директор Новороссийского морского торгового порта Сергей Киреев.

Фото: Пресс-служба Группы «Новоросцемент»