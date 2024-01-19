Глава Ингушетии обрисовал планы по благоустройству республики на 2024 год

Власти Ингушетии в 2024 году наметили большой фронт работ, связанный с благоустройством региона, говорит глава республики Махмуд-Али Калиматов. Так, в Ингушетии в нынешнем году запланировано благоустройство 39 общественных пространств.

Объекты благоустройства выбраны местными жителями. Речь идет как о создании новых, так и о реконструкции существующих улиц, парков, пешеходных зон и набережных. По словам главы Ингушетии, в течение 7 лет действия президентской программы власти республики выполнили благоустройство 240 общественных территорий в 9 муниципальных образованиях. Калиматов пообещал продолжение работы в данном направлении. Он убежден, что жители Ингушетии оценят результаты этой работы по достоинству.

Программа охватит такие города, как Назрань, Магас, Карабулак, Сунжа, а также несколько районов – Джейрахский, Малгобекский, Сунженский и Назрановский.

Комфортные условия в населенных пунктах РФ создаются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», составной частью которого является проект «Формирование комфортной городской среды».