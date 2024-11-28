Глава Ингушетии: «Органы власти должны отдавать приоритет семьям участников СВО»

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел в Магасе встречу с матерями военнослужащих, которые погибли в зоне СВО — Хеди Хашагульговой, Марем Боковой, Хадишат Хамхоевой. Также на встрече присутствовала мать Героя России Султана Хашагульгова.

Калиматов в ходе встречи также отметил продолжающееся развитие страны и повышение уровня жизни на фоне проведения СВО. Глава республики рассказал об открытии множества социальных объектов, в т. ч. медицинских учреждений, школ, детсадов.

На сегодняшний день органы власти, все муниципалитеты должны в приоритетном порядке заниматься решением всех возникающих вопросов, исполнением всех их просьб. В особенности это относится к вопросам, которые касаются детей и родителей (медицинский уход, образование, трудоустройство). Содействие в удовлетворении всех потребностей оказывает также фонд «Защитники Отечества», говорит Калиматов. Глава Ингушетии особо отметил необходимость доведения всех льгот до семей.

Калиматов рассказал участницам встречи о регулярных отправках гуманитарной помощи в зону СВО, которая содержит все необходимые предметы.