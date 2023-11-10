В ингушском сельском поселении Верхние Ачалуки появится новая школа на 720 мест

Новости
10 ноября 2023

В сельском поселении Верхние Ачалуки (Малгобекский район Ингушетии) в декабре 2023 г. планируется ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы на 720 мест. Ход строительства объекта проверил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Сейчас фасадные и внутренние работы на объекте по большей части завершены. Выполняется благоустройство двора, проведена установка дверей и окон, сделана штукатурка.

Начало строительных работ датируется сентябрем 2020 года. Стоимость строительства превышает 500 млн руб. В результате начала работы новой школы в населенном пункте появится 125 новых рабочих мест.

По словам Махмуда-Али Калиматова, населенный пункт крайне нуждается в данной школе. Это обусловлено перегруженностью двух существующих школ, что негативно сказывается на учебном процессе и стремлении детей к обретению знаний. Необходимо создание комфортных условий и предоставление современных возможностей обучения. Возводимый объект ничем не будет уступать любой городской школе, подчеркнул глава региона.

Строительство школы реализуется в рамках нацпроекта «Образование».

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Эксперты разворачивают международную дискуссию вокруг международного договора по безопасности ИИ

Общество

Шестая Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) готова к встрече со всем миром

Москва

Технополис Москвы растет в масштабе

Общество

Компания Green Flow восстанавливает усадьбу Гурьевых и ее традиции в Калужской области