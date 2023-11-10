В ингушском сельском поселении Верхние Ачалуки появится новая школа на 720 мест

В сельском поселении Верхние Ачалуки (Малгобекский район Ингушетии) в декабре 2023 г. планируется ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы на 720 мест. Ход строительства объекта проверил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Сейчас фасадные и внутренние работы на объекте по большей части завершены. Выполняется благоустройство двора, проведена установка дверей и окон, сделана штукатурка.

Начало строительных работ датируется сентябрем 2020 года. Стоимость строительства превышает 500 млн руб. В результате начала работы новой школы в населенном пункте появится 125 новых рабочих мест.

По словам Махмуда-Али Калиматова, населенный пункт крайне нуждается в данной школе. Это обусловлено перегруженностью двух существующих школ, что негативно сказывается на учебном процессе и стремлении детей к обретению знаний. Необходимо создание комфортных условий и предоставление современных возможностей обучения. Возводимый объект ничем не будет уступать любой городской школе, подчеркнул глава региона.

Строительство школы реализуется в рамках нацпроекта «Образование».