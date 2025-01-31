Глава Ингушетии рассказал о ходе модернизации дорожной инфраструктуры в республике

Новый мост через р. Кенч начал работу в с.п. Экажево Назрановского района.

Рабочие выполнили полный демонтаж существовавшего мостового сооружения и построили новое. Специалисты разобрали все инженерные конструкции, выполнили обустройство ж/б элементов, тротуаров шириной 1 м, перильного и барьерного ограждений, асфальтобетонного покрытия в два слоя, организовали двухполосное движение и нанесли дорожную разметку.

Церемонию открытия двухпролётного моста посетил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Данный мостовой переход стал уже четвертым по счету, прошедшим процедуру реконструкции. За несколько лет реконструированы мосты в Сунже, Карабулаке и Экажево. По словам Калиматова, благодаря реконструкции будет обеспечено безопасное и комфортное транспортное сообщение между населенными пунктами Ингушетии. На 2025 год намечена реконструкция двух мостовых переходов: в с.п. Средние Ачалуки по региональной госпрограмме «Развитие автомобильных дорог» и в Карабулаке в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».