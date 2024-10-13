Глава Ингушетии рассказал о решении проблемы энергоснабжения в республике

Экономика
13 октября 2024

«Россети Северный Кавказ» объявили о начале перевода потребителей на новую подстанцию напряжением 110/35/10 кВ «Плиево». Потребители переводятся на новую подстанцию с устаревшей подстанции «Старая», функционирующей с 1955 года.

Современный энергообъект начал обеспечивать электроэнергией порядка 67 тыс. жителей г. Карабулак, часть Гамурзиевкого и Альтиевского округов Назрани и сельских поселений Троицкое, Яндаре, Средние Ачалуки и Гази-Юрт.

Общая мощность подстанции составляет 80 МВА. Речь идет о питающем центре нового поколения, который имеет преимущества по самостоятельности и интеллектуальности в сравнении с существующими аналогами.

По словам главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, данный проект – важнейший этап программы модернизации республиканской энергосистемы.

Власти идут по пути последовательного решения проблемы снабжения электроэнергией всех населенных пунктов Ингушетии. Благодаря этому удастся достичь качественных условий для социально-экономического развития, повысить качество жизни местных жителей, говорит Калиматов.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Спорт

Игорь Ларионов стал новым амбассадором Лошадиной силы

Мир

Укрощая природу и соединяя людей — передовые технологии в новом сериале на Discovery

Мир

Vantage Foundation объединился с Metta Home для поддержки развития молодежи  

Мир

CCTV+: Дипломатические миссии Китая провели приемы по случаю национального праздника