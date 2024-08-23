Глава Ингушетии рассказал о важной роли традиционных ценностей для России

Запад давно и настойчиво предпринимает усилия по размыванию традиционных ценностей, которые представляют собой фундамент жизни в нашей стране. Россия – это социальное государство, где традициям, почитанию старших, уважению воинских подвигов, братским и дружеским связям принадлежит заметная роль. Об этом заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в ходе форума «Сообщество».

По словам руководителя региона, родина и семья на данный момент находятся на первом плане. Калиматов отметил, что Президент РФ определил четкую линию, которой сейчас следует страна.

Вопросом культурного наследия проблематика сохранения традиций не ограничивается, поскольку она является основой формирования гражданской идентичности. Важной является передача ценностей и традиций потомкам. Благодаря этому они смогут превратиться в достойных граждан нашей страны, убежден Калиматов.

Глава республики подчеркнул, что сегодня очень важным является единство россиян. Особенно это важно с учетом того, что в России проживают люди разных вероисповеданий и национальностей. Важным является уважение друг друга представителями разных народов. Сила нашей страны состоит именно в единстве и многообразии.