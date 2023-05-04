Глава Ингушетии: «У инвесторов высокий уровень доверия к потенциалу республики»

Республика Ингушетия примет участие в Кавказской инвестиционной выставке, проходящей в Минеральных Водах. По словам Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, участие республики станет демонстрацией высокого уровня доверия к ее инвестиционному потенциалу.

Республика планирует подписать четыре инвестиционных соглашения со «Сбербанком», ООО «Инвестстройпроект», Корпорацией МСП и «Промсвязьбанком».

По мнению Калиматова, соглашения станут подтверждением стремления Ингушетии к формированию комфортных условий для предпринимательской деятельности и к экономическому развитию. Глава Республики выразил надежду, что по итогам подписания соглашений будут запущены многочисленные проекты, которые сыграют важную роль в процессе развития экономики Ингушетии. Кроме того, результатом реализации данных проектов станет создание новых рабочих мест.

Республика на Кавказской инвестиционной выставке будет представлена выставочным стендом и пятью прорывными проектами, в которые стали частью модели экономического развития Ингушетии.