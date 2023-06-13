Глава Ингушетии возглавил делегацию республики на Петербургском международном экономическом форуме

Новости
13 июня 2023

В Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) примет участие делегация из Ингушетии. В состав делегации, возглавляемой Главой республики Махмудом-Али Калиматовым, войдут представители кабинета министров.

В планах Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова – подписание договора о сотрудничестве, развёрнутое интервью журналистам различных федеральных СМИ, в т.ч. «РИА-Новости», «Интерфакс», РБК и ТАСС, в которых Глава изложит журналистам картину социально-экономического развития республики. Получил руководитель региона и приглашение принять участие в пленарном заседании ПМЭФ, на котором выступит Президент Владимир Путин.

По мнению Главы Ингушетии, трудно переоценить значение участия регионов в мероприятиях, подобных ПМЭФ, для развития экономики регионов. Здесь руководителям субъектов предоставлена возможность лично обсудить важные вопросы экономического развития с главами других регионов и бизнес-элитой, договориться с новыми партнерами.

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