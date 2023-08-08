Глава Ингушетии заслушал доклад о работе Минспорта республики за первое полугодие

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел рабочую встречу с с министром по физической культуре и спорту республики Али Дошхоклоевым.

Из отчёта Главе Республики Али Дошхоклоева следует, что в нынешнем году Министерством по физической культуре и спорту уже проведено 170 спортивно-массовых мероприятий Всероссийского, регионального и республиканского уровней – 136 выездных и 34 республиканских. Всего в этих соревнованиях участвовало 4028 спортсменов – 1809 человек стали участниками выездных мероприятий и 2219 спортсменов приняли участие в соревнованиях, проводившихся на территории Ингушетии. Отметил министр и постоянный, из года в год, рост числа граждан Республики, занимающихся физкультурой и спортом систематически.

В ходе встречи также стало известно, что в Назрани получило «второе дыхание» простаивавшее длительное время спортивное сооружение с плавательным бассейном. Отныне столь ценный объект функционирует в штатном режиме.