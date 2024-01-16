Глава Ингушетии заявил об интенсивном росте субъектов МСП в республике

Экономика
16 января 2024

В Республике Ингушетия три последних года отмечается интенсивный рост предприятий малого и среднего бизнеса. В 2023 году была преодолена отметка 6 тыс. участников, заявил глава Республики Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, такая динамика достигнута благодаря мерам по формированию для предпринимательства комфортной среды: снижение до 2% налоговой ставки для работающих по упрощенной системе налогообложения, выделение центром «Мой бизнес» грантов по программе нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы», продвижение программы самозанятости, другие меры, стимулирующие стремление предпринимателей к ведению открытой предпринимательской деятельности.

Калиматов добавил, что участие предпринимателей Ингушетии в конкурсе новых российских брендов «Знай наших» стало одним из важнейших направлений деятельности Министерства экономического развития республики. Сегодня на участие в данном конкурсе, проводимом МЭР совместно с «Кавказ.РФ» в рамках Указа Президента РФ, уже приняты заявки от 15 ингушских предприятий.

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