Глава Premise отрицает, что просил пользователей содействовать россиянам

Мир
2 марта 2022

Глава компании Premise Мори Блэкман (Maury Blackman) сделал следующее заявление:

Компания Premise решительно поддерживает Украину и украинский народ, защищающиеся от этого незаконного и возмутительного нарушения их суверенитета со стороны российского руководства и г-на Путина.

Компания Premise категорически отрицает факт своего обращения к кому-либо из украинских участников ее деятельности — людей, решивших провести исследование в приложении Premise за денежное вознаграждение — с просьбой помогать российским военным или любым россиянам. Официальное заявление, распространенное Министерством обороны Украины, не соответствует действительности. 

Перед введением войск компания Premise и ее клиенты, поддерживающие Украину, обратились к участникам нашего сообщества с просьбой о проведении опросов при помощи своих смартфонов и фотокамер с целью изучения мнений граждан страны. Полученные нами ранее результаты этих опросов были опубликованы на нашем веб-сайте, а также в социальных сетях и СМИ.  

Однако, учитывая опасную ситуацию, сложившуюся в Украине с момента ввода войск, мы разослали всем украинским участникам деятельности компании Premise инструкции о прекращении любых действий в приложении Premise до последующего извещения. Кроме того, в социальных сетях нас обвиняют в том, что мы просим участников помечать украинские здания или объекты инфраструктуры с использованием фосфора или любым другим способом. Это обвинение является абсолютно ложным.

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