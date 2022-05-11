Глава Росприроднадзора высоко оценила техническую реновацию «Норникеля» для предотвращения аварий

Пресс-релизы
11 мая 2022

Руководство Энергетического дивизиона «Норникеля» представило Федеральной службе по надзору в сфере природопользования отчет об эффективности мер, предпринятых для устранения последствий аварийного разлива нефтепродуктов под Норильском в мае 2020 года. В ходе встречи также обсуждались вопросы обеспечения безопасности промышленных объектов горно-металлургического гиганта и реализация его экологической стратегии.

«Плодотворным» назвала нынешний диалог с «Норникелем» руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Телеграмм-канале. Согласно представленному отчету, за прошедшие с момента аварии на ТЭЦ-3 два года объем инвестиций компании в техническую модернизацию резервуарного хозяйства в Норильском промышленном районе достиг 16 млрд рублей. Главу федерального надзорного ведомства впечатлили такие инвестиции: «С 2020 года компания проводит техническую реновацию для предотвращения аварий с последствиями для природы. Плюс к этому, утверждён план по устранению последствий негативного воздействия на экологию за предыдущие периоды. По результатам 2021 года удалось в значительной мере привести ключевые объекты инфраструктуры резервуарного хозяйства в соответствие с действующими федеральными нормами. Произведён демонтаж несоответствующего парка вертикальных стальных резервуаров, в том числе находящегося в опасной близости к водным артериям. В результате реализованных мероприятий ГК«Норникель» значительно снизила риски разлива нефтепродуктов с нанесением экологического ущерба окружающей среде».

Останавливаться на достигнутом горно-металлургический гигант не намерен: до 2025 года компания рассчитывает увеличить объем капитальных затрат на техническую реновацию резервуаров топливно-энергетического блока до 100 млрд рублей. Кроме того, «Норникель» продолжает заниматься санитарной очисткой пострадавших территорий. Эксперты ГМК второй год успешно реализуют программы мониторинга водных объектов и почв, восстановления загрязненных земель и береговой линии, утилизации сепарированной воды, а также воспроизводства водных биологических ресурсов. «Вся проделанная работа наглядно демонстрирует приверженность „Норникеля“ принципам и целям утвержденной в 2021 году Экологической стратегии. Благодаря модернизации энергетической инфраструктуры мы практически исключили риски разлива нефтепродуктов с нанесением экологического ущерба окружающей среде. Мы намерены и дальше работать над повышением эффективности и надежности энергетики Таймыра», — отметил руководитель Энергетического дивизиона «Норникеля» Евгений Федоров.

В заключении глава Росприроднадзора рекомендовала другим промышленным компаниям перенимать успешный опыт «Норникеля» в сфере экологии. «Вы демонстрируете серьезный подход и уже проделали большую работу. Вижу, что у нас налажено хорошее рабочее взаимодействие. Мы приветствуем ответственный подход «Норникеля» к экологии. Призываем другие предприятия последовать этому примеру», — подытожила Светлана Радионова.

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