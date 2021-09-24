Глава Ростуризма приветствовала победителей конкурса «Лучший загородный отель из дерева»

Победителей конкурса объявила руководитель ведомства Зарина Догузова. В мероприятии приняли участие отельеры, ведущие российские архитекторы и дизайнеры.

В своем приветственном обращении, глава ведомства подчеркнула, что идея новой специальной премии – привлечь внимание к архитектуре и дизайну в отельном строительстве. Зарина Догузова отметила, что помимо емкости номерного фонда и уровня комфорта, любой отель нужно оценивать и с точки зрения архитектурного решения, стиля, в котором внешний облик гармонично должен сочетаться с интерьером, а архитектура органично вписана в окружающую среду.

«Строительство новых современных отелей – наша фокусная задача. Отелей не хватает по всей стране, поэтому так важно сегодня сформировать определённый стандарт качества в отельном строительстве, в котором в равной степени должны учитываться и климат, и специфика ландшафта, и, конечно, эстетика самого места, его архитектурные традиции, определенный культурный «код», и в каждом регионе он свой», – рассказала глава Ростуризма.

В конкурсе участвовали авторы и владельцы загородных отелей, кемпингов, глэмпингов, построенных в России с 2009 по 2021 годы.

За три месяца в оргкомитет поступило 76 заявок со всей страны. Среди регионов были представлены: Алтай, Адыгея, Бурятия, Владимирская, Вологодская, Липецкая, Костромская области, Карелия, Татарстан, Удмуртия.

Архитектурная и экологическая составляющая проектов стали основными критериями оценки. Конкурс проходил в четырех номинациях: «Эксперимент», «Традиция», «Современность» и «Территория». Учитывались оригинальность решения, интеграция проекта в пространство, единство архитектурной композиции и интерьера, экологичность.

Состав жюри: Зарина Догузова, глава Ростуризма; Елена Лысенкова, замглавы Ростуризма; Ксения Собчак, журналист, общественный деятель; Александр Львовский, генеральный партнёр и организатор премии АРХИWOOD, директор московского представительства компании «Росса Ракенне СПб» (HONKA); Николай Белоусов, архитектор, руководитель «Архитектурной мастерской Н.В. Белоусова»; Владимир Кузьмин, руководитель архитектурного бюро «Поле-Дизайн»; Николай Малинин, куратор премии АРХИWOOD; Тимофей Кононенко, председатель комитета по культурно-познавательному туризму Российского союза туриндустрии, руководитель рабочей группы при Федеральном агентстве лесного хозяйства.

В шорт-лист вошли 20 проектов, каждый из которых представляет собой интересный микс из смелого замысла по развитию территории, деревянной архитектуры и уникальной туристической составляющей.

Отель «Династия», Адыгея Гостевой Дом La Datcha, Астрахань Отель «Богдарня», Владимирская область Гостевая деревня «Ежезеро», Вологодская область Курорт Altay Village Teletskoe, Алтай Загородный клуб Artiland, Московская область Гостиница «Ямская», Тверская область Экопарк «Ясно поле», Тульская область Кемпинг «Завидово», Тверская область Арт-отель «Конаково Ривер Клаб», Конаково Aurora Village, Мурманская область Туристический комплекс Tundra House, Мурманская область Эко-отель «Романов лес», Костромская область Этнокомплекс «Бобровая долина», Удмуртская область Глэмпинг «Холмы», Ульяновская область Глэмпинг отель «Долина мечтателей», Иркутская область Санаторий «Демидково», Пермский край Отель Forest House, Омская область Центр отдыха «Бухта Беринга», Пермский край Отель Sorola Village Park, Карелия

По итогам голосования профессионального жюри и общественного голосования на сайте конкурса определены победители:

НОМИНАЦИЯ «ЭКСПЕРИМЕНТ»

Общественное голосование

База отдыха Forest House

Омская область

Выбор профессионального жюри

Forest House

Омская область

НОМИНАЦИЯ «ТРАДИЦИЯ»

Общественное голосование

Отель «Династия»

Адыгея

Выбор профессионального жюри

Этнокомплекс «Бобровая долина»

Удмуртия

НОМИНАЦИЯ «СОВРЕМЕННОСТЬ»

Общественное голосование

Загородный клуб Artiland

Московская область

Выбор профессионального жюри

Арт-отель курорта «Конаково Ривер Клаб»

Тверская область

НОМИНАЦИЯ «ТЕРРИТОРИЯ»

Общественное голосование

Спортивно-туристический центр отдыха «Бухта Беринга»

Пермский край

Выбор профессионального жюри

Гостевая деревня «Ежезеро»

Вологодская область

Специальный приз HONKA

LA DATCHA АСТРАХАНЬ Tinkoff Collection.

Для справки

Ежегодная национальная премия в сфере деревянной архитектуры и дизайна АРХИWOOD учреждена в 2009 году. За это время в рамках премии представлено более двух тысяч проектов. АРХИWOOD завоевала репутацию одного из самых важных архитектурных событий России. В каждой из девяти номинаций приз присуждается двум участникам: по результатам голосования профессионального жюри и по результатам публичного голосования на сайте премии. В экспертный совет входят как известные российские, так и зарубежные специалисты в сфере архитектуры, дизайна и строительства. АРХИWOOD также выступает организатором других профессиональных конкурсов, лекций и выставочных проектов. Под этим брендом выпускаются книги и каталоги, посвящённые деревянной архитектуре.

Подать заявку на участие: https://tourism.arhiwood.com/prize/

Сайт премии АРХИWOOD: https://premiya.arhiwood.com/prize

Жюри: https://tourism.arhiwood.com/prize/jury/