Глава Ростуризма Зарина Догузова имеет все шансы стать участницей конкурса «Miss Universe» в Эйлате

12 декабря 2021 года в Эйлате, одном из самых фешенебельных курортов Израиля, состоится юбилейный 70-й конкурс красоты «Miss Universe».

Уже в начале ноября самые красивые девушки со всего мира стали съезжаться в Эйлат, чтобы поучаствовать в гонке за заветную корону и выгодные рекламные контракты.

И только Россия, неизменно поставляющая на рынок красоты самых эффектных и сексуальных девушек, в этот раз, очевидно, в пролете. Все из-за того, что по правилам конкурса представлять свою страну на «Miss Universe» может только финалистка национального конкурса. Но «Мисс Россия – 2021» до сих пор не выбрана. Да и вряд ли уже можно успеть и провести конкурс, и подготовить финалистку к участию в международном событии.

А ведь в этом году исполняется 30 лет возобновлению дипломатических отношений между Россией и Израилем – участие девушки из России крайне важно. Но увы и ах, ковидные сложности вносят коррективы и в мир красоты.

Но у России еще есть шанс. На прошлой неделе в Москве с визитом, связанным с открытием границ Израиля для россиян, находился Константин (Йоэль) Развозов (https://amp.kp.ru/daily/28356/4503816/), министр туризма Израиля.

Кстати, выходец из РФ, наш бывший соотечественник, сделавший головокружительную карьеру. И не только в политике – недавно Константин стал претендентом на звание секс-символа Израиля.

На встрече с Догузовой всплыл вопрос конкурса. И Константин, кажется, нашел выход из сложной ситуации. Он предложил Зарине представить Россию на «Miss Universe». У Зарины есть все шансы: девушка эффектная, россиянка, и, что тоже не маловажно, прекрасно знающая все о глобальных проблемах климата и экологии. А ведь одной из миссий конкурса и является задача заставить миллионы зрителей задуматься об остро стоящих на мировой повестке вопросах.

Теперь ждем ответа от Зарины Догузовой. И у Россия появится шанс стать первой!