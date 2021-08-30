Главные тренды и требования промышленной вентиляции от WOLF

Авторитетное промышленное издание «Главный энергетик» и немецкий производитель вентиляционного и отопительного оборудования WOLF поделились результатами исследования современных тенденций и требований отрасли промышленной вентиляции.

Региональный представитель компании WOLF по УрФО Василина Нургалеева разделила требования к отрасли на нормативные, санитарно-гигиенические, архитектурно-строительные и эксплуатационные. Среди тенденций Нургалеева отметила в первую очередь рекуперацию энергии, очистку воздуха, умное управление и использование технологий ВИЭ.

Опыт WOLF в этих областях продемонстрировали на примере решений, примененных в центре управления воздушным движением в Германии и жилом комплексе Форум Сити в России.