Главный секрет успеха проекта «Бабушка. Онлайн» – интерактивность

Состоялся обмен опытом между российскими и казахстанскими НКО, в ходе которого Благотворительный фонд «Долголетие» представил проект, нацеленный на поддержку здоровья пенсионеров-инвалидов, казахстанским общественным организациям.

Встреча состоялась в рамках проектной сессии «Механизм социального проектирования: опыт приграничных регионов России и Казахстана», организаторами которой выступили Экспертный клуб «Урал-Евразия» и «Гражданский альянс Казахстана».

Главной темой встречи стала презентация проекта «Бабушка. Онлайн», реализуемого силами Общероссийского народного фронта России с весны 2020 года.

— Проект «Бабушка. Онлайн» появился в марте 2020-го года, когда в стране начали усиливаться противоэпидемиологические меры, – рассказала участникам сессии Ольга Пастухова, оператор проекта, исполнительный директор Благотворительного фонда помощи людям, нуждающимся в уходе, «Долголетие». — Тогда впервые стало ясно, что пожилые люди находятся в зоне опасности, а постояльцы пансионатов для пожилых были вынуждены соблюдать режим строгой изоляции – жизнь в пансионатах замерла.

Однако, по словам Ольги Владимировны, социальная изоляция, закрытость от мира оказывают сильное негативное влияние на самочувствие пожилых людей, что только усугубляет проблемы с их здоровьем.

— На помощь пришел Общероссийский народный фронт. Замысел «Бабушки. Онлайн» прост и эффективен: устраивать онлайн-встречи для постояльцев домов престарелых и пансионатов с известными артистами. Проект быстро набрал популярность, людям этот формат живого общения со «звёздами» очень понравился. На сегодняшний день нами охвачено 44 региона России, и запрос не ослабевает. Кроме того, к нам подключаются организации и из других стран, включая Казахстан, на данный момент нам удалось наладить связь с Байконуром и Алма-Атой. Главный секрет успеха проекта – это, конечно, интерактивность, когда человек не просто смотрит передачу, а сам является ее частью, – поделилась оператор проекта.

Представители казахстанских общественных организаций из городов Актюбинск и Усть-Каменогорск проявили живой интерес к проекту «Бабушка. Онлайн» и намерены в ближайшее время перенять опыт российских коллег.

— В то же время мы должны предупредить, – отметила Ольга Пастухова, — об особенности проекта, которая состоит в том, что он не может быть разовой акцией, мероприятия должны проводиться с определенной регулярностью и каждый раз тщательно готовиться. В нашу команду входят профессионалы своего дела, включая работников ВГТРК, социальных работников. Регулярное участие в организации встреч принимает и наш друг, житель города Байконура бард Александр Калистратов. Мы с радостью готовы провести обучающий семинар для всех заинтересованных организаций, но лучше всего – это просто присоединиться к нашему проекту и окунуться в живой процесс, чтобы увидеть, как все делается, изнутри.

В завершение встречи исполнительный директор Экспертного клуба «Урал-Евразия» Константин Погорельский пригласил участников принять участие в конкурсе социальных проектов для российских и казахстанских общественных организаций «Выбор лидеров», который проходит с 23 сентября по 7 октября и результаты которого будут объявлены на международной проектной сессии в Москве 8-9 октября 2021 года. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Экспертного клуба «Урал-Евразия» (http://ural-eurasia.ru/annonces/competitions/1940-konkurs-transgranichnykh-proektov-grazhdanskikh-initsiativ-ob-yavlen-dlya-rossii-i-kazakhstana).