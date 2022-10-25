GLOBAL EVENT FORUM, как это было

GEF, давайте с этого дня так ласково называть GLOBAL EVENT FORUM, прогремел на Курорте Красная Поляна.

Пострелизы обычно пишут сухими фактами, что состоялось, прошло и в конце призыв. Мы, организаторы, решили сами написать и начать не с того, что было, а через что нам пришлось пройти при подготовке:

⁃ участники до последнего не верили, что программа не фейк, и это был самый частый вопрос на горячей линии;

— когда объявили мобилизацию, мы практически полностью отменили развлекательную программу, оставив лишь уютные посиделки на фудкорте и в барах, которые построили специально для GEF;

⁃ за неделю до старта мы остались без оборудования, так как у прокатчика «забрали» полкоманды технических специалистов;

Мы понимали, что, возможно, нас ждут убытки, но мы даже не обсуждали отмену, ведь участники уже купили билеты на самолет и оплатили отели. Так же мы понимали, что всем нужна эта перезагрузка, и мы решили проводить, во что бы то ни стало!

Это был глоток свежего воздуха, перезагрузка, вдохновение, встреча с друзьями, море знакомств и бесконечность улыбок! Спасибо всем, кто приехал и поверил в нас, для вас у нас есть особенный подарок, мы ценим ваше доверие!

А теперь немного фактов:

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1124 участников приехали на GEF, каждого из которых встретил GEF SHUTTLE BUS.

50 000 000 рублей — общий бюджет GEF, 40 из которых — бартер благодаря более 42 партнерам.

1 огромный Курорт Красная Поляна был закрыт полностью для участников GEF.

2000 шагов в день в среднем проходили участники.

400 кг welcome-плова было съедено в первый день.

100 волонтеров со всей страны прошли кастинг «5 человек на место», чтоб стать частью команды из 165 организаторов.

800 сердец было вышито на футболкахвручную волонтерами и подарено участникам.

6 образовательных площадок, на которых выступило более 60 спикеров.

810 диалогов состоялось в приложении, это 4085 сообщений и 91 встреча.

300+ публикаций в СМИ за время рекламной кампании.

5300 бокалов различных напитков продано в 4 барах, которые мы строили сами.

GEF — это наша новая большая любовь! Приезжайте к нам в гости в EVENT City!⠀

Основатели — Андрей Фомин и Женя Суфиянова.