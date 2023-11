Global Times: BRI и концепция общего развития – официальные лица из стран-партнеров

Китай предложил претворить в жизнь миссию «связь сердец» в рамках реализации инициативы «Один пояс – один путь» (BRI). По словам множества послов и официальных лиц из стран-партнеров по BRI в ходе круглого стола, проходившего в Фучжоу, провинция Фуцзянь в Восточном Китае, данная миссия – путь к общему развитию.

«BRI привнесла изменения в мир», – сказал Бишну Пукар Шреста (Bishnu Pukar Shrestha), посол Непала в Китае, отметив, что инициатива фокусируется на связях, и не только транспортных, но также связи умов и сердец.

«Теперь стало возможным добиться реализации данной миссии и концепции», – продолжил Шреста. По его мнению, Непал получил преимущества от участия в BRI. В Непале были реализованы различные проекты, включая строительство железных и автомобильных дорог, которые стали основой двустороннего сотрудничества и позволили стране продолжить свое развитие.

Он также участвовал в дискуссиях в ходе круглого стола на конференции глобальных торгово-промышленных палат и ассоциаций в рамках инициативы «Один пояс – один путь» (Belt and Road Global Chambers of Commerce and Association Conference), которая является первой в мире платформой по международному сотрудничеству и обмену, основными участниками которой выступают торгово-промышленные палаты, промышленные ассоциации и другие общественные организации. Цель проводимой ежегодной конференции заключается в использовании ресурсов торгово-промышленных палат по мере развития кооперации в рамках инициативы BRI, а также исследование новых возможностей для международного сотрудничества.

«BRI дает мировому сообществу, которое сейчас как никогда взаимосвязано, большие возможности, и поэтому потенциал развития данной инициативы неограничен», – заявил Аваль Али Куллан (Awale Ali Kullane), посол Федеративной Республики Сомали в Китае в ходе круглого стола, отметив также, что пандемия COVID-19 поставила на паузу этот процесс, но также показала всю важность этой глобальной инициативы.

Кадиркаму Кандасами Йоганаадан (Kadirkamu Kandasamy Yoganaadan), поверенный посольства Шри-Ланки в Китае, перечислил ряд проектов по строительству инфраструктуры в рамках инициативы BRI, включая морские порты, аэропорты и скоростные автомагистрали. Приведя в пример проект по строительству Порта Коломбо (Colombo Port), господин Йоганаадан подчеркнул, что строительство порта ведется в соответствии с современными технологиями в области дизайна, соответствующими целям устойчивого развития и концепции умного города, предоставляя возможности для инвестирования в ИТ-индустрию, сектор финансовых услуг и морскую логистику.

Ахмед Шуэй (Ahmed Chouaib), поверенный миссии Лиги арабских государств в Пекине сказал, что арабские страны, участвующие в инициативе BRI, демонстрируют более сильное укрепление связей с Китаем. Данная инициатива представляет силу международной кооперации и взаимных связей, которая раздвигает национальные и этнические границы.

Шуэй также отметил, что усиление связей народов Китая и арабских государств также стало неотъемлемой частью BRI, как и кооперация в области культуры, туризма и искусства.

BRI является символом единства Китая и Арабских государств. Помимо строительства дорог и мостов данная инициатива служит развитию более тесного и гармоничного сотрудничества для всеобщего процветания, – добавил господин Шуэй.