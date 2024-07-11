МИЛИНА — глазами в разные стороны

Известный производитель мясо-молочной продукции из Кабардино-Балкарской Республики объявил всероссийский конкурс для поиска нового лица для своей масштабной рекламной кампании.

По задумке организаторов лицом креативной рекламной кампании должна стать страшно красивая девушка с очень необычной внешностью, лицо которой по сюжету рекламного ролика должно быть забрызгано молочной продукцией завода.

На такой смелый шаг маркетологов завода подтолкнул современный тренд в социальных сетях под названием «что естественно, то небезобразно», тренд очень популярен в современных социальных сетях, где пользователи стали отказываться от бьюти-фильтров, которые делают лица искусственными. По сюжету рекламного ролика главная героиня ведет правильный образ жизни и демонстрирует продукцию завода в кадре.

Основной креативной задачей главной героини в вирусном ролике будет являться умение одновременно смотреть глазами в разные стороны во время съемок. Такой необычный шаг может привести к нарушениям зрительной функции, однако организаторы уверены, что подобный ход нужно реализовать без применения компьютерной графики и эффектов, ведь завод «за все натуральное».

Наименование нового бренда молочной продукции «Милина». Кто станет победительницей конкурса пока остается загадкой, но со слов организаторов, такой необычный шаг позволил удвоить продажи предприятия, а от конкурсанток нет отбоя со всей страны. Организаторы собирают информацию обо всех участниках конкурса, чтобы получить комментарии девушек.