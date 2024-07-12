Guide Sensmart улучшила свои технологии для обеспечения безопасности спортивных объектов

Технологии
12 июля 2024

По мере приближения наиболее ожидаемого олимпийского спортивного события обеспечение безопасности объектов и проверка оборудования становятся все более важными в повседневной работе для размещения спортсменов и зрителей по всему миру.  

Ручные тепловизоры легки, портативны и просты в эксплуатации, что позволяет персоналу легко определять температуру в любом месте и в любое время. Недавно выпущенная серия EasIR от Guide Sensmart значительно улучшила как аппаратное, так и программное обеспечение по сравнению с предыдущей популярной серией PC. В ней используется модернизированный инфракрасный детектор 256×192 и впервые используется технология IR-Perfclear в режиме реального времени.

Технология сверхвысокого разрешения ИК-излучения Guide sensmart преодолевает ограничения по размеру инфракрасных детекторов и в 4 раза повышает качество изображения. Инфракрасные изображения теперь представляют более четкие детали с уменьшенным шумом, что делает даже отдельные пряди волос хорошо видимыми. Кроме того, серия EasIR оснащена 2-мегапиксельной камерой видимого света, возможностью потоковой передачи видео, записи аудио и видео, обновлениями OTA и другими функциями, что делает ее важным инструментом проверки, отличающимся простотой обработки, эффективностью и многофункциональностью.

Эти преимущества позволяют широко использовать серию EasIR в различных сценариях, включая профилактическое обслуживание оборудования, обнаружение температурных аномалий в компонентах оборудования и осмотр механического и электрического оборудования на спортивных объектах и зданиях. С помощью EasIR Series пользователи могут быстро обнаруживать, находить и устранять неисправности оборудования, обеспечивая безопасность и бесперебойную работу спортивных мероприятий.

Серия EasIR также будет представлена на выставке Security Essen 2024 в Германии с 17 по 20 сентября.

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