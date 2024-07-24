S&P Global был опубликован отчет о состоянии рынка солнечных трекеров (Solar Tracker Market Report) за 2024 год, согласно которому компания Antaisolar вышла на 12-е место в мировом объеме поставок солнечных трекеров в 2023 году, заняла 8-е место на рынке одноосных распределенных фотоэлектрических трекеров и вошла в первую десятку лидеров на региональных рынках, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, Южную Америку, Испанию и Индию. Это достижение подчеркивает лидирующие позиции компании Antaisolar в мире и ее мощное присутствие на рынке, отражая высокий престиж ее бренда и отличное качество ее продукции в секторе солнечных трекерных систем.

Согласно отчету, Antaisolar также демонстрирует исключительные результаты на ключевых рынках, занимая 4-е место в Индии, 6-е место в Бразилии, 2-е место в Узбекистане и 9-е место в Испании. Эти рейтинги не только подтверждают лидерство Antaisolar на указанных ключевых рынках, но и отражают успех международной стратегии компании и ее устойчивые позиции на мировом рынке солнечных трекеров.

В условиях все более острой рыночной конкуренции Antaisolar добилась значительного роста, сосредоточив внимание на инновациях и повышении качества обслуживания. Компания предлагает комплексное решение с полным жизненным циклом для фотоэлектрических установок. Ее продукт является центральным элементом комплексного решения; при этом Antaisolar постоянно совершенствует свою технологию, адаптируя ее для различных сценариев применения. В портфолио компании входят одноосный трекер TAI-Simple с конфигурацией 1Р, трекер TAI-Universal с конфигурацией 2Р и алгоритм отслеживания Smart AT 3.0. Эти решения упрощают развертывание и рассчитаны на минимальное техническое обслуживание, что позволяет сэкономить на монтаже и эксплуатационных расходах и исключить простои. Системы отслеживания Antaisolar серии TAI работают в сложных ландшафтных и погодных условиях.

Помимо технологии отслеживания, комплексное решение Antaisolar для систем отслеживания опирается на пакет услуг, включающий проектирование, финансирование, доставку, монтаж, эксплуатацию и обслуживание системы, а также применение низкоуглеродных технологий. Восемь глобальных центров доставки и обслуживания, стратегически расположенных в Испании, Индии, Саудовской Аравии и других ключевых регионах, позволяют компании Antaisolar оказывать локализованную, профессиональную и своевременную поддержку глобальным проектам. Кроме того, Antaisolar уделяет первоочередное внимание обеспечению необходимого уровня привлечения местных ресурсов, примером чему может служить недавнее создание завода в Джидде (Jeddah) в Саудовской Аравии.