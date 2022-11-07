Global Times: Китай и Пакистан консолидируют свои нерушимые связи в рамках ОПОП

Global Times: Китай и Пакистан консолидируют свои нерушимые связи и продолжат реализацию ключевых проектов КПЭК; «ОПОП и китайская модернизация идут на пользу всем»

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду провел переговоры с премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шехбазом Шарифом (Muhammad Shehbaz Sharif) в Доме народных собраний в Пекине. Шариф стал одним из первых мировых лидеров, посетивших Китай сразу после завершения 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК).

По словам Си Цзиньпина, Китай готов работать вместе с Пакистаном, чтобы поднять уровень всестороннего стратегического сотрудничества, активизировать усилия по созданию более тесного китайско-пакистанского сообщества с общим будущим в новую эпоху и придать новый импульс всестороннему стратегическому партнерству двух стран.

Представив основные итоги 20-го съезда КПК, председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай продолжит свою фундаментальную политику открытости и предоставит новые возможности Пакистану и остальным странам мира благодаря непрерывному развитию. Китай будет и далее углублять синергию между своими стратегиями развития и стратегиями развития Пакистана.

Си Цзиньпин отметил, что в условиях крайне нестабильного мира обе стороны должны занять правильную позицию в истории, продолжить совместную работу в рамках многосторонних механизмов и тесно сотрудничать по основным международным и региональным вопросам, чтобы поддерживать подлинно многосторонний подход, международную честность и справедливость и общие интересы развивающихся стран, а также привнести в мир уверенность и позитив.

Согласно совместному заявлению, опубликованному по итогам двусторонней встречи, стороны провели углубленный обмен мнениями о двусторонних отношениях, а также о ситуации в регионе и международной политической обстановке. Стороны согласились с важностью китайско-пакистанского всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства перед лицом новых глобальных вызовов. Встреча по традиции прошла под знаком теплоты, взаимного стратегического доверия и общности взглядов.

На встрече Шариф отметил, что для него большая честь стать одним из первых иностранных лидеров, посетивших Китай после успешного проведения 20-го Всекитайского съезда КПК, ознаменовавшего начало новой эпохи. Этот визит стал свидетельством глубокой и нерушимой дружбы между Пакистаном и Китаем.

Шариф отметил, что за последнее десятилетие под руководством председателя Си Цзиньпина Китай продемонстрировал огромные достижения в области развития. Китай поддерживает многосторонний подход, поощряет глобальную солидарность и сотрудничество и вносит важный вклад в обеспечение мира и развития во всем мире. Этим Китай выполняет свои обязательства в качестве одной из ведущих стран.

Цянь Фэн (Qian Feng), директор исследовательского отдела Института национальной стратегии при Университете Цинхуа, заявил изданию Global Times: «Приглашение Шарифа в качестве одного из первых иностранных лидеров, посетивших Китай после завершения 20-го Всекитайского съезда КПК, не только демонстрирует неизменно тесные отношения между двумя странами, но и вновь доказывает, что международное сообщество с оптимизмом смотрит на развитие Китая в будущем и готово укреплять связи с Китаем».

По словам Шарифа, Пакистан полностью поддерживает Инициативу глобального развития и Инициативу глобальной безопасности, выдвинутые председателем Си Цзиньпином. Они будут способствовать укреплению связей и сотрудничества с Китаем в международных и региональных делах в целях внесения позитивного вклада в дело мира и развития во всем мире. «Дружба между Пакистаном и Китаем непоколебима. Пакистан всегда будет твердо стоять на стороне Китая», — заявил премьер-министр Пакистана.

По словам Цяня, в рамках инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП) Китай помог Пакистану в решении двух проблем, препятствовавших экономическому развитию страны, — инфраструктуры и нехватки электроэнергии. Он также отметил, что на первом этапе сотрудничества в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК) был заложен прочный фундамент и создана основа для экономического развития Пакистана на следующем этапе.

«Тесная и эффективная стратегическая координация между Китаем и Пакистаном стала примером международного сотрудничества и четким сигналом для всего мира, что страны с разными социальными системами, национальностями, цивилизациями и этапами развития тем не менее могут достичь взаимовыгодного сотрудничества», — заявил Цянь.

Си Цзиньпин заявил на встрече, что обе стороны должны полноценно использовать возможности Совместного комитета по сотрудничеству Китайско-пакистанского экономического коридора, более эффективно развивать КПЭК и сделать его эталоном взаимовыгодного сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

Китай будет работать совместно с Пакистаном над расширением сотрудничества в таких областях, как цифровая экономика, электронная торговля, солнечная энергетика и другие новые энергетические технологии, а также предпримет решительные шаги для развития сотрудничества в области сельского хозяйства, науки, технологий и благосостояния населения, сказал председатель КНР.

Китай будет и впредь делать все от него зависящее для поддержки Пакистана в стабилизации его финансового положения. Си Цзиньпин отметил, что Китай поощряет сотрудничество своих провинций с развитой промышленностью с пакистанскими партнерами для координации планов промышленного развития и надеется, что пакистанская сторона обеспечит благоприятные условия для ведения бизнеса.

Подводя итоги десятилетия существования КПЭК, которое будет отмечаться в 2023 году, стороны выразили удовлетворение выдающимися достижениями КПЭК и его вкладом в социально-экономическое развитие двух стран, говорится в совместном заявлении.

Обе стороны также отметили, что на недавнем совещании Совместной рабочей группы КПЭК по международному сотрудничеству и координации было подчеркнуто, что КПЭК является открытой и инклюзивной платформой. Обе стороны пригласили заинтересованные третьи стороны воспользоваться инвестиционными возможностями в таких приоритетных областях сотрудничества в рамках КПЕК, как промышленность, сельское хозяйство, информационные технологии, наука и технологии, а также нефть и газ.

Линь Миньван (Lin Minwang), профессор Института международных исследований Фуданьского университета, заявил изданию Global Times, что для развития КПЭК существует явное преимущество — взаимное доверие на высоком уровне между Китаем и Пакистаном, и такое доверие к Китаю со стороны Пакистана является твердым консенсусом, разделяемым всеми основными политическими партиями и силами.

«С приходом Шарифа к власти в начале этого года китайско-пакистанское сотрудничество в рамках КПЭК в большей степени сосредоточилось на масштабных инфраструктурных проектах и на улучшении условий жизни местных жителей благодаря большому прогрессу в строительстве инфраструктуры», — заявил профессор Линь.

Г-н Шариф заявил, что Пакистан готов к сотрудничеству с Китаем в целях дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и надеется на решительную поддержку со стороны Китая при осуществлении модернизации железнодорожной линии ML-1, кольцевой железной дороги Карачи и других важных инфраструктурных проектов. Пакистан продолжит усиливать меры безопасности и делать все возможное для защиты безопасности китайских учреждений и персонала.