Global Times: КПК наметила курс для построения современного социалистического Китая

В воскресенье Коммунистическая партия Китая (КПК) обнародовала план построения современного во всех отношениях социалистического Китая на следующие пять лет и в последующий период на открытии 20-го Всекитайского съезда КПК.

Съезд, проводимый раз в пять лет, стал первым Всекитайским съездом КПК после ее столетнего юбилея в 2021 году, когда партия привела китайский народ к завершению строительства умеренно процветающего во всех отношениях общества.

«С сегодняшнего дня главной задачей КПК будет вести за собой китайский народ из всех этнических групп в рамках совместных усилий, нацеленных на достижение второй цели столетия, заключающейся в превращении Китая в великую современную во всех отношениях социалистическую страну и содействии возрождению китайской нации по всем направлениям посредством следования по китайскому пути модернизации», — заявил Си Цзиньпин в своем докладе на открытии Съезда.

Тема съезда — высоко держать великое знамя социализма с китайской спецификой, полностью претворять в жизнь «Мысли о социализме с китайской спецификой в новую эпоху», нести вперед великий основополагающий дух партии, сохранять уверенность и наращивать силу, отстаивать основополагающие принципы и прокладывать новые пути, идти вперед с предприимчивостью и стойкостью, стремиться в единстве к построению современной социалистической страны во всех отношениях и содействовать великому возрождению китайской нации на всех фронтах, сказал Си Цзиньпин.

Китайские политологи отметили, что теоретическое новаторство КПК, продемонстрированное на 20-м съезде партии, имеет глобальное значение, поскольку предлагает всем странам мира, стремящимся к модернизации, альтернативу и пример, и на своем новом пути Китай продолжит высоко нести великое знамя социализма с китайской спецификой с твердостью и уверенностью.

Модернизация Китая

Си Цзиньпин рассказал о миссиях и задачах КПК на новом пути новой эры.

КПК стремится в период с 2020 по 2035 год в основном завершить социалистическую модернизацию и превратить Китай в великую современную социалистическую страну, которая будет процветающей, сильной, демократичной, культурно развитой, гармоничной и красивой, с 2035 года до средины века.

Шэнь И (Shen Yi), профессор Школы международных отношений и связей с общественностью Фуданьского университета, сказал, что «концепция модернизации Китая впервые возникла как один из самых важных выводов, сделанных КПК из своего прошлого опыта».

Г-н Шэнь заявил, что, поскольку для Китая нет готового пути или способа развития, который Китай мог бы непосредственно скопировать или перенять, Китай, наконец, построил китайский путь к модернизации после более чем ста лет проб и ошибок, последовавших за революцией 1911 года, и предлагает совершенно новую альтернативу, третий вариант для всех развивающихся стран мира, которые ищут свой путь развития, стремясь к быстрому саморазвитию и сохранению суверенитета, независимости и территориальной целостности.

Си Цзиньпин подчеркнул уникальные особенности китайской модернизации, которая, по его словам, является социалистической модернизацией, осуществляемой под руководством КПК. «Она включает элементы, которые являются общими для процессов модернизации во всех странах, но в большей степени характеризуется уникальными для китайского общества особенностями.

Модернизация Китая означает модернизацию огромного населения, всеобщее процветание, материальное и культурно-этическое благополучие, гармонию между человеком и природой и мирное развитие», — сказал Си Цзиньпин.

По мнению аналитиков, китайский путь модернизации заключается в обеспечении всеобщего процветания и реализуется путем мирного развития. С этой точки зрения он полностью отличается от Западной модернизации.

Китайская модернизация будет успешной вместе с модернизацией других стран и даст шанс другим странам осуществить свою модернизацию и развитие, при этом Китай не будет поучать других или заставлять принять свою идеологию. Китай не будет использовать системы союзов, чтобы заставить другие страны отказаться от автономии или подчиниться гегемонии, отмечают эксперты.

Многие иностранные журналисты разделяют это мнение, высоко оценивая достижения Китая за последнее столетие, особенно за последние 5–10 лет. Они хотели бы узнать, как Китай выполнил эти великие задачи, и как этот опыт может помочь их странам.

Альбина Абдурахманова (Albina Abdurakhmanova), журналистка азербайджанского телеканала CBC, сказала Global Times, что съезд важен не только для Китая, «но и для многих других стран мира». Наиболее впечатлило ее то, как много КПК сделала для Китая и китайского народа всего за последние 5–10 лет, и она считает, что очень важно сообщить об этом народу ее страны.

Давид Лопес (David Lopez), журналист колумбийского издания El Tiempo, сказал Global Times, что съезд является историческим событием. Для таких журналистов, как он, важно быть здесь, чтобы видеть все своими глазами, потому что «мы должны дать возможность людям с другого конца света понять, что происходит здесь», в Китае, и «нас интересует развитие [Китая], его экономика, технологии и так далее».

Задачи и проблемы будущего

Си Цзиньпин сказал, что следующие пять лет будут иметь решающее значение для успешного начала работы по строительству современной во всех отношениях социалистической страны.

«Построение современной во всех отношениях социалистической страны — это огромная и трудная задача. У нас блестящее будущее, но нам еще предстоит долгий путь. Поэтому мы должны более внимательно относиться к возможным опасностям и быть готовыми к наихудшему сценарию и сильным ветрам, волнению на воде и даже опасным штормам», — заявил Си Цзиньпин.

Чжан Сисянь (Zhang Xixian), профессор Партийной школы Центрального комитета КПК в Пекине, заявил в воскресенье Global Times, что «возможные риски, которые могут вызвать «опасные штормы», будут связаны с риском войны на фоне глубоких изменений, которых мир не видел за последнее столетие, и потенциальным глобальным экономическим и социальным кризисом. Также такие препятствия для национального воссоединения, как иностранное вмешательство с целью поддержки тайваньского сепаратизма, могут представлять чрезвычайную опасность».

По мнению экспертов, фундаментальная причина, по которой Китай должен быть готов к наихудшему сценарию развития событий и даже к «опасным штормам», заключается в том, что модернизация Китая бросит вызов гегемонии, которая сейчас доминирует в текущем мировом порядке, отметили эксперты.

По словам аналитиков, пока Китай продолжает развиваться, стремиться к улучшению условий жизни китайского народа и прилагать усилия к тому, чтобы предложить больше общественных благ, таких как инициатива «Один пояс и один путь», другим странам, которые также хотят взаимовыгодного сотрудничества, модернизации и мирного развития, существующая гегемония будет оказывать давление, подавлять и даже нападать на него.

Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость модернизации системы и потенциала национальной безопасности Китая, а также обеспечения национальной безопасности и социальной стабильности.

«Национальная безопасность — это основа национального возрождения, а социальная стабильность — необходимое условие построения сильного и процветающего Китая», — заявил Си Цзиньпин. — Партия будет предпринимать согласованные шаги по обеспечению внешней и внутренней безопасности, национальной и общественной безопасности, традиционной и нетрадиционной безопасности, а также своей собственной безопасности и общей безопасности».