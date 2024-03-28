Глобальная премьера мультимедийного сериала о впечатлениях от Пекина: Пекин глазами послов

На Лондонской книжной ярмарке в Великобритании состоялась презентация серии мультимедийных видеороликов «Мое впечатление от Пекина». В этой серии видеоматериалов шесть иностранных послов в КНР поделились своими впечатлениями и опытом пребывания в Пекине. Среди приглашенных дипломатов были посол ЮАР Се Шэнвэнь (Xie Shengwen), бывший посол Пакистана Мойн уль-Хак (Moin ul Haque), посол Кипра Марта Мавроммати (Martha Mavrommati), посол Судана Омер Мохамед Ахмед Сиддиг (Omer Mohamed Ahmed Siddig), посол Греции Евгениос Димитриос Калпирис (Evgenios Dimitrios Kalpyris) и посол Монголии Тувшин Бадрал (Tuvshin Badral).

Мероприятие, посвященное презентации видеоматериала, прошло под председательством Ли Хунвэня (Li Hongwen), исполнительного директора Китайской национальной корпорации (группы) по импорту и экспорту публикаций (China National Publications Import and Export (Group) Corporation, CNPIEC). На мероприятии также присутствовал президент издательской группы China Publishing Group Чан Бо (Chang Bo), который выступил с речью. В церемонии презентации премьерного видеосериала принял участие Алануд Али (Alanoud Ali), президент Ассоциации издателей ОАЭ (Emirates Publishers Association).

В своем обращении Чан Бо подчеркнул, что опыт работы иностранных послов в Пекине является образцом международного сотрудничества, интеграции и прогресса. Он отметил, что их мысли и чувства представляют собой глубокое отражение того, как различные культуры и национальности интерпретируют суть Пекина.

Мероприятие по выпуску видеоматериала было организовано CNPIEC при поддержке Департамента рекламы и пропаганды Пекинского муниципального комитета КПК и Пекинского фонда развития культуры. Ранее в феврале в Пекине состоялась пресс-конференция, посвященная выпуску серии видеороликов.

CNPIEC — ведущая компания по импорту и экспорту в издательском секторе Китая, а также ведущий поставщик услуг по организации международных выставок. Пекинская международная книжная ярмарка (BIBF), основанная и организованная CNPIEC, в этом году отмечает свое 30-летие. В настоящее время BIBF является второй по величине международной книжной выставкой в мире и одним из самых влиятельных культурных событий мирового масштаба. Она собирает деятелей культуры и издательского бизнеса из более чем ста стран и регионов мира, ежегодно принимая более ста тематических форумов, семинаров и различных мероприятий, связанных с чтением. Эти мероприятия способствуют обмену знаниями между китайскими и международными профессионалами издательского дела и широкой общественностью, углубляя их понимание различных культур и традиций мира. BIBF служит не только витриной китайской культуры, но и глобальной платформой для межкультурной коммуникации и интеграции.