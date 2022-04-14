Глобальному единству и сотрудничеству способствовали Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине

После семи лет подготовки Китай успешно провел в феврале и марте 2022 года Олимпийские и Паралимпийские зимние игры в Пекине, ставшие знаком единства, сотрудничества и надежды в трудные для всего мира времена.

«Успешное проведение Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине принесло уверенность и надежду миру, омраченному нестабильностью», — заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин, вручив награды тем, кто внес выдающийся вклад в проведение Игр.

148 организаций и 148 человек, включая одного, награжденного посмертно, были отмечены за выдающийся вклад в Игры.

На Играх царят глобальное единство и сотрудничество

«Китайский народ вместе с народами других стран в очередной раз представил Олимпийские игры, которые войдут в историю, и разделил славу Олимпийских игр, — заявил Си Цзиньпин в начале своей речи. —

Игры способствуют цивилизационному обмену, стимулируют глобальное единство и сотрудничество, приносят уверенность и надежду в неспокойном мире».

Отметив, что Китай выполнил свое обещание международному сообществу, представив миру модернизированные, безопасные и великолепные игры, он подчеркнул ряд аспектов, включая развитие зимних видов спорта, усилия по борьбе с пандемией COVID-19 и плодотворное наследие Игр.

По словам Си Цзиньпина, в общей сложности 346 миллионов китайцев приняли участие в зимних спортивных мероприятиях, а с начала подготовки к Играм был проведен ряд разнообразных массовых мероприятий на льду и снегу.

«Учитывая, что число положительных тестов на COVID-19 составило всего 0,45% в замкнутом цикле зимних Игр, Китай предоставил полезный опыт борьбы с пандемией и проведения международных мероприятий, — сказал г-н Си, приветствуя целенаправленные и эффективные усилия Китая по профилактике и борьбе с COVID-19. —

Родина и народ гордятся упорным трудом и достижениями всех участников Игр».

Дух Игр будет сохранен

Обобщая дух зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине, Си Цзиньпин подчеркнул необходимость видеть общую картину, быть уверенными и открытыми, принимать вызовы, стремиться к совершенству и совместными усилиями создавать лучшее будущее.

«Эти Игры стали крупным знаковым событием, прошедшим в критический момент, когда партия и представители всех этнических групп Китая приближаются к достижению второй цели столетия — превращению Китая в великую современную социалистическую страну во всех отношениях», — сказал он, призвав продолжить усилия для эффективного управления и использования наследия Игр.

По его словам, успешное проведение Игр стимулирует развитие во всех областях и оказывает огромное влияние на социально-экономическое развитие. Си Цзиньпин также призвал к укреплению олимпийского духа и заявил, что Китай внесет еще больше мудрости и силы в развитие человеческой цивилизации.