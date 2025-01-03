Глобальные вехи LiuGong в области устойчивого развития   

Компания LiuGong последовательно демонстрирует свою приверженность устойчивому будущему, от внедрения новых методов до влиятельных совместных проектов. Недавно компания LiuGong отпраздновала первую годовщину инициативы Green Alliance, отметив год значительных усилий в области устойчивого развития и подтвердив свою приверженность постоянному устойчивому развитию.

В конце 2023 года компания LiuGong сделала значительный шаг в направлении устойчивого развития, сформировав Green Alliance в сотрудничестве со своими основными клиентами, дистрибьюторами и несколькими некоммерческими организациями. Эта инициатива нацелена на то, чтобы выделять часть годового дохода от продаж электротоваров LiuGong на благотворительные проекты в Африке, подтверждая свою приверженность социальной ответственности.

В мае 2024 года инициатива Green Alliance достигла важной вехи с запуском благотворительного проекта водозаборных скважин в Южной Африке. В рамках этого проекта была представлена первая в Африке электрическая техника для земляных работ. К августу компания LiuGong завершила первый этап проекта в Мабескрале, Южная Африка. Скважина глубиной 150 метров, оборудованная насосом на солнечных батареях, теперь обеспечивает чистой водой более 25 000 домашних хозяйств.

Компания LiuGong достигла прогресса в исследованиях и разработках технологий электрооборудования и электрификации продукции. Специализированный научно-исследовательский институт предоставляет техническую поддержку и способствует индустриализации компонентов, выстраивая промышленную экосистему. К настоящему моменту линейка электрических изделий LiuGong охватывает 11 категорий с различными вариантами питания, способствуя зеленой экосистеме. Более 6500 единиц этого оборудования, проданные по всему миру, обеспечили сокращение выбросов углерода на 330 000 тонн, что эквивалентно посадке более чем 18 миллионов деревьев. В течение 2023 года компания LiuGong поддерживала глобальную электрификацию, более 10 % ее ежемесячных международных продаж приходится на электрическую продукцию, значительно сокращающую углеродный след и вдохновляющую на инвестиции в устойчивое будущее.

Компания также ускоряет независимую разработку ключевых компонентов: завершена первая очередь завода по производству аккумуляторных батарей и запущены различные объекты энергетической инфраструктуры. Значительные достижения в области интеллектуальных технологий включают в себя развертывание автономных погрузчиков и катков на горнодобывающих объектах и автомагистралях, достижение точного планирования и управления, эффективное сокращение затрат и повышение эффективности.

Компания LiuGong стремится к нулевому загрязнению и максимальной вторичной переработке ресурсов. В 2023 году компания инвестировала 41,61 млн юаней в управление жизненным циклом изделий, уделяя особое внимание энергосбережению и сокращению выбросов. Выбросы сточных вод и отработанных газов соответствовали нормативным стандартам, а также обеспечивалось эффективное управление опасными отходами, при этом не было зарегистрировано ни одного инцидента, связанного с загрязнением окружающей среды.

В течение года 27 проектов были нацелены на летучие органические соединения (ЛОС), сварочные пары и другие факторы, сокращая выбросы и загрязнение. Использование энергии было оптимизировано с помощью политических и фотоэлектрических инициатив, при этом ожидается, что местная солнечная энергетика будет генерировать 52 млн кВт-ч электроэнергии в год, сокращая выбросы. Обучение сотрудников и защита зеленой культуры также поддерживают экологически чистую работу компании LiuGong.