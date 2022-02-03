Glooko приобретает немецкую компанию xbird, специализирующуюся на медицинском ИИ

Мир
3 февраля 2022

Это приобретение расширяет возможности Glooko в области цифрового здравоохранения за счет машинного обучения 

БЕРЛИН и ПАЛО-АЛЬТО (шт. Калифорния, США), 31 января 2022 г. /PRNewswire/ — Компания Glooko, Inc., являющаяся одним из ведущих поставщиков средств дистанционного контроля за состоянием здоровья пациентов и цифровых средств для лечения диабета и других хронических заболеваний, сегодня объявила о приобретении берлинской компании xbird, специализирующейся на искусственном интеллекте для сферы здравоохранения и разрабатывающая технологии JITAI (Just In Time Adaptive Intervention — своевременное адаптивное вмешательство) для содействия пациентам и их поставщикам медицинских услуг в прогнозировании поведения и борьбе с диабетом.

Предлагаемые компанией xbird новейшие технологии с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения позволяют выявлять риски для здоровья людей, страдающих диабетом, путем целенаправленной интерпретации медицинских и поведенческих данных, а также предоставления индивидуальных рекомендаций и коррекции поведения. Датчики фиксируют движения пользователя через смартфоны и носимые устройства и анализируют данные для создания индивидуализированных поведенческих профилей и персонализированных коррекций с целью изменения поведения и образа жизни пациентов. Включение xbird в состав компании Glooko расширяет ее возможности и инструментарий углубленной аналитики, что способствует дальнейшему развитию предлагаемых ею платформ.

«Мы очень рады приветствовать команду xbird в семье Glooko. Наше вложение в xbird отражает стратегический подход компании Glooko к машинному обучению и персонализированному цифровому инструктированию для пациентов с хроническими заболеваниями, — заявил глава компании Glooko Русс Йоганнессон (Russ Johannesson). — Среди многочисленных компаний, работающих в сфере цифровых технологий здравоохранения, xbird имеет несомненно превосходное решение, выстроив успешные партнерские взаимоотношения с производителями устройств для контроля диабета и клиническими учреждениями. Сочетание утвердившегося общемирового присутствия компании Glooko и перспективных возможностей xbird в отношении технологий JITAI позволит нам улучшить результаты лечения пациентов».

Соучредитель и глава компании xbird Себастьян Суйка (Sebastian Sujka) заявил следующее: «xbird и Glooko прекрасно подходят друг другу. Мы разделяем стремление к обеспечению средств для лечения многочисленных хронических заболеваний, дающих ощутимые результаты, и наша общая миссия заключается в широком обслуживании всех нуждающихся пациентов. Наша цель — продолжать разработку цифровых решений в области здравоохранения для страдающих такими заболеваниями и делать наши возможности доступными для максимально возможного числа пациентов». Г-н Суйка будет работать в Glooko в качестве управляющего директора компании Glooko GmbH, в которую переходят все сотрудники xbird.

Glooko интегрирует разработанное компанией xbird программное обеспечение цифрового инструктирования JITAI в свою сформировавшуюся платформу, которой ежедневно пользуются более 7500 клиник по всему миру и более миллиона пользователей. Компания Glooko планирует предоставить пользователям своей платформы по всему миру возможность применять эти решения для более эффективной борьбы с диабетом и сопутствующими хроническими заболеваниями.

Распространенность хронического заболевания*
Во всем мире диабетом страдают около 537 миллионов взрослых, из которых 9,5 млн проживают в Германии (15,3% населения страны), и эти цифры продолжают расти. Страна входит в десятку антилидеров мира по темпам роста заболеваемости диабетом. Кроме того, почти каждый второй человек в Германии живет с двумя или более хроническими заболеваниями более 15 лет (что превышает аналогичный всемирный показатель, составляющий около трети).По данным Европейской обсерватории по системам и политике здравоохранения, каждый шестой взрослый в Германии считается имеющим избыточную массу тела.

Информация о компании Glooko
Glooko преобразует систему цифрового здравоохранения за счет установления взаимосвязей между людьми, страдающими диабетом и другими хроническими заболеваниями, а также обеспечения совместной телемедицины, клинических исследований и улучшения результатов лечения пациентов. Программные платформы компании собирают и анализируют данные с нескольких устройств в одном месте с высоким уровнем безопасности, что позволяет без труда удаленно загружать их через приложение или внутриклиническую сеть, а также выдавать удобочитаемые аналитические данные посредством актуальных таблиц и графиков. Эта платформа совместима более чем с 95% устройств мониторинга диабета и состояния здоровья по всему миру, предоставляя пациентам и их поставщикам гибкость в борьбе с заболеваниями. Средствами Glooko уже воспользовались более 3 миллионов пользователей в 29 странах на 22 языках. Подробная информация представлена на сайте glooko.com.Информация о компании xbird
xbird — компания, специализирующаяся на средствах медицинского искусственного интеллекта и разрабатывающая способы прогнозирования рисков для здоровья и поддержки лечения диабета. Компания фиксирует потоки данных со встроенных датчиков на смартфонах, носимых устройствах и медицинском оборудовании для разработки алгоритмов и моделей машинного обучения, которые обрабатывают эти потоки в целях современного адаптивного вмешательства (JITAI) в режиме реального времени. Компания xbird, основанная в 2015 году Себастьяном Суйкой (Sebastian Sujka) и Маттео Карли (Matteo Carli), сотрудничает с крупнейшими европейскими и американскими фармацевтическими компаниями и производителями медицинского оборудования в целях индивидуализации работы с пациентами и взаимодействия с искусственным интеллектом.

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