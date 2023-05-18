GOAT Games получили лицензию на мобильные игры для франшизы Dungeon Hunter от Gameloft

Ведущая компания по разработке и издательству мобильных игр GOAT Games объявляет о получении лицензии на разработку и издание следующей мобильной культовой франшизы Dungeon Hunter от Gameloft, выход которой запланирован на конец 2023 года.

Следующая игра Dungeon Hunter останется верна своим принципам, благодаря которым франшиза была столь успешной на протяжении почти 14 лет: истребление бесчисленных врагов, выполнение заданий с помощью комбинации навыков и смекалки, а также получение тонны лута во время восстановления мира в королевстве. Основываясь на этих ключевых принципах, игроки могут ожидать нового уровня погружения в игру отчасти благодаря обновленным визуальным эффектам, способным обеспечить зрелищность боевых сцен, спецэффектов и внутриигровых действий. Игроки смогут настраивать и создавать подходящее снаряжение, сражаться с друзьями на кооперативных аренах, или привлечь тех же «друзей», чтобы продемонстрировать свои боевые навыки в насыщенных PVP-режимах. Новые функции будут добавлены вскоре после запуска, чтобы улучшить впечатления от игры Dungeon Hunter и преподнести игрокам множество сюрпризов.

«Сегодня день, о котором миллионы поклонников Dungeon Hunter — и я в том числе — мечтали с момента выхода Dungeon Hunter 5 в 2015 году, — говорит Мачин Ма, вице-президент GOAT Games. «Мы стремимся создать игру, которая не только понравится поклонникам Dungeon Hunter, но и предложит уникальный опыт Action RPG, который будет радовать игроков долгие годы!».

Dungeon Hunter — это одна из наших самых продолжительных серий, и мы очень рады сотрудничать с GOAT Games для создания следующей основной части игры», — говорит Гильерме Лашо, руководитель по продажам Gameloft. «Мы уверены, что, имея за плечами впечатляющий опыт работы с такой игрой, как Dragon Storm Fantasy, они смогут создать Dungeon Hunter, который понравится поклонникам серии».

Первоначальная игра Dungeon Hunter была выпущена в октябре 2009 года, после чего серия стала одной из самых популярных франшиз ролевых игр на мобильных устройствах и достигла более 120 миллионов скачиваний по всему миру. Сочетание потрясающей графики, захватывающего сюжета и увлекательного геймплея в темном фэнтезийном мире, заставляет игроков возвращаться к этой культовой серии на протяжении многих лет.