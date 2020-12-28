«Год был очень непростым»: Андо AndCapone подвел итоги года

Чем запомнился звездному топ-стилисту уходящий 2020 год?

1.2020 год для всех был непростым. Как ты преодолел этот год? Что нового для себя вынес?

Действительно, 2020 год был непростым. Честно сказать, он был даже ужасным. Самое важное было — не остановиться и не впасть в панику, а найти в себе силы двигаться дальше, совершенствуя свои навыки. Что я вынес для себя? Так это, пожалуй, то, что я могу становиться лучше день ото дня. Главное, как я уже сказал, не отчаиваться.

Как самоизоляция повлияла на тебя? Не скучал ли ты без своих гостей, творчества?

Это даже и не обсуждается. Естественно, я скучал без гостей и друзей. Однако самоизоляция позволила мне больше времени проводить с семьей, уделять им все мое внимание. Из-за большой загруженности в обычные дни я нечасто мог проводить даже выходные с семьей и детьми. В самоизоляции же появилось большое количество свободного времени, которое я и направил на общение с любимыми.

Совершенствовал ли ты свои навыки во время карантина?

Безусловно, даже находясь без работы, я не останавливался, изучал тренды, новинки в стрижках и окрашиваниях, которые я использую теперь в работе. Также я совершенствовал техники стрижек на членах семьи, которые на время стали моими испытуемыми.

Буквально через несколько недель мы будем отмечать новый год. Уже решил где и с кем ты проведешь праздники?

Честно сказать, я только сейчас понял, что до Нового года осталось совсем ничего. Да, я уже решил, где и с кем проведу эту ночь, а затем и выходные, — это будет моя семья, моя любимая жена и дети, с которыми мы останемся в Москве и будем встречать Новый год в узком семейном кругу.

Что для тебя значит Новый год? Веришь ли ты в чудеса и в обновление с приходом другого года?

Честно сказать, я до сих пор верю в чудеса, и считаю, что новогодняя пора — одно из тех прекрасных промежутков времени, когда может произойти что-то прекрасное. Что такое Новый год для меня? Пожалуй, это то ощущение праздника, которое ты ни с чем не перепутаешь. Это что-то родом из детства — время ожидания волшебства и сказки. К тому же, это еще одна возможность побыть рядом с родными и близкими, собраться всем вместе и подарить друг другу подарки. Согласитесь, ведь так приятно делать что-то хорошее!

Как Новый год отмечался в детстве в твоей семье?

Мое детство пришлось на время Советского Союза, поэтому каждый подарок для меня — будь то конфетки, или мандарины — был очень важен и ценен. Я просто был счастлив, когда взрослые подкладывали что-то вкусненькое под елку. Тогда не было тех игрушек, которые есть у современных детей, поэтому по большей части дарили что-то съедобное. Что касается самого торжества, то оно всегда происходило в кругу семьи: было большое застолье, когда вся семья собиралась вместе. Я до сих пор вспоминаю эти моменты.

Какое самое теплое воспоминание из детства о Новом годе у тебя осталось?

Самое теплое воспоминание из детства — это когда я в первый раз увидел Деда Мороза. Это было очень волнительно, но в то же время очень радостно, так как я очень давно хотел увидеть вживую этого сказочного персонажа. До сих пор не могу забыть свои детские елки и того первого Деда Мороза, который мне вручил подарок.

Чем ты можешь похвастаться в этом году? А что, наоборот, хочешь забыть?

Конечно, хочется, прежде всего, похвастаться тем, что я смог проводить больше времени со своей семьей. К тому же, мое достижение — мои гости. Несмотря на то, что год был непростым, у меня прибавилось количество клиентов — многие из них стали постоянными, а кто-то и вовсе стали друзьями. К тому же, я получил премию DORÉ BEAUTY AWARD, что еще раз доказывает, что все мои старания не напрасны. Что я хочу забыть? Пожалуй, ничего. Единственное, чтобы побыстрее закончилась история с коронавирусом — мы все уже слишком устали от него.

Что ты загадаешь в новогоднюю ночь?

Я уже твердо решил, что хочу загадать в новогоднюю ночь. Прежде всего, это мир без болезней, без войны и всевозможных сотрясений. Согласитесь, когда у нас над головой мирное небо, многого можно достичь, если очень-очень захотеть. И, конечно, это здоровье — без него точно ничего не будет.