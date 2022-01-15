GoodWe осуществляет ребрендинг, подчеркивая роль передовых технологий в преобразовании будущего энергетики

Компания GoodWe осуществила ребрендинг в соответствии с эволюцией глобального энергетического пространства, уделяя особое внимание сотрудничеству и цифровизации. В основе нового фирменного стиля лежит стремление GoodWe использовать передовые технологии для стимулирования глобального энергетического перехода и обеспечения более устойчивого будущего для каждого.

Компания GoodWe считает технологические инновации ключевым элементом бренда, поэтому ее новый логотип и сопутствующий ему слоган «Новатор в сфере интеллектуальной энергетики» (анг. Smart Energy Innovator) были преобразованы соответствующим образом, чтобы подчеркнуть эту высокотехнологичную идентичность. Новый логотип официально представлен 7–8 января 2022 года. С этого момента обновленный дизайн продукции будет включать новый логотип, подчеркивающий инновационный стиль бренда.

Будучи новатором в области интеллектуальной энергетики, компания GoodWe взяла на себя обязательство внедрять инновационные технологии с нулевым уровнем выбросов углерода, а цифровая связь станет одним из ключевых принципов ее видения будущего новой энергетики. Компания поставила перед собой цель предоставить комплексные и интегрированные новые цифровые энергетические решения. GoodWe вложила значительные средства в исследования и разработку продуктов и систем, которые работают рационально и эффективно и способны в конечном итоге повысить производительность, безопасность, обеспечивая при этом максимально снижение затрат и гарантируя устойчивость энергетических систем.

Сотрудничество и обмен опытом также являются основными ценностями GoodWe, поэтому одной из целей бренда является создание устойчивых энергетических сообществ, способных предложить дополнительные преимущества всем ее ключевым заинтересованным сторонам, создавая при этом устойчивое будущее для планеты, человечества и будущих поколений.

Генеральный директор и основатель компании GoodWe Дэниел Хуанг (Daniel Huang) подчеркнул, что: «Компания GoodWe твердо намерена стать ключевой движущей силой глобального перехода к альтернативным источникам энергии и глобальных усилий по построению устойчивого будущего». В своей миссии компания руководствуется своей конечной концепцией стимулирования перехода на интеллектуальную энергетику в мире.

8 января 2022 года компания GoodWe провела уникальную церемонию открытия своего нового головного офиса в высокотехнологичной зоне Сучжоу в провинции Цзянсу. Офис расположен на 20 надземных и 3 подземных этажах и представляет собой крупное капиталовложение, которое создает основу для передовых технологий компании, а также стало домом для научно-исследовательской лаборатории, где будут проводиться фотоэлектрические и технологические исследования.

Ребрендинг компании GoodWe обеспечивает более эстетичный и современный внешний вид, совпадающий по духу с ее стремлением помочь своим клиентам перейти на более чистую, более оптимизированную продукцию и энергетические системы, обеспечивающие высокую эффективность. Компания рассматривает интеллектуальные технологии в качестве важнейшего инструмента в преобразовании глобального энергетического пространства и стремится разрабатывать современные и эффективные решения в области энергетики, способствующие удовлетворению энергетических потребностей будущего и достижения глобальных целей с нулевым уровнем выбросов углерода.