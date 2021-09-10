Город выставил на торги помещение в «Доходном доме М.В. Сокол» на Кузнецком мосту

Помещение, расположенное в «Доходном доме М.В. Сокол» на Кузнецком мосту, выставлено на торги. Заявочная кампания уже стартовала. Конкурс по продаже объекта площадью 147,8 квадратных метров состоится 27 октября. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город регулярно предлагает инвесторам нежилые помещения на торгах. С начала года предприниматели уже приобрели 320 объектов, в которых смогут развивать свой бизнес. Сейчас на конкурс выставлен примечательный лот: коммерческие площади в «Доходном доме М.В. Сокол» по адресу: Кузнецкий мост, дом 3 строение 2. Это здание входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Стартовая цена на конкурсе – 21,9 миллион рублей», – сообщил заммэра.

Конкурс как формат реализации лотов предусмотрен для объектов культурного наследия, включенных в государственный реестр ОКН. Это открытая по составу участников процедура. Цена, которую претендент готов заплатить, заявляется открыто в ходе проведения торгов. При этом каждый участник имеет право сделать только одно предложение, равное или превышающее установленную начальную цену. Инвестор, который предложит наивысшую стоимость, объявляется победителем торгов.

Пятиэтажное кирпичное здание на Кузнецком мосту построено в 1903 году архитектором Иваном Машковым для столичной домовладелицы Марии Сокол. В строении, декорированном в стиле модерн, есть две проездные арки, а подвалы перекрыты сводами «монье».

Предлагаемое помещение находится в подвальной части здания. Вход в него отдельный.

«Объект может быть использован новым владельцем по собственному усмотрению. Но любые работы в здании возможно проводить только по согласованному Департаментом культурного наследия города Москвы проекту и под контролем специалистов ведомства. Локация помещения выгодная – в 500 метрах находится станция метро «Охотный ряд». В минутной доступности – Большой и Малый театры, ЦУМ, Петровский пассаж, а пешком до Красной площади не более десяти минут. Прием заявок на участие завершится 18 октября», – сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Технические и иные характеристики объектов и условия продажи можно посмотреть на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Имущество от города». Ознакомиться с помещениями можно не выходя из дома с помощью онлайн тура в режиме 3D. Принять участие в торгах можно на сайте «Единой электронной торговой площадки».