Города Кубани выиграли конкурс лучших проектов комфортной муниципальной среды

В четверг, 26 августа, премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Нижний Новгород для участия в федеральном симпозиуме «Среда для жизни: город и вода». В ходе визита глава кабмина подвел результаты всероссийского конкурса ведущих программ комфортной городской среды. В своих категориях лидерами первенства стали четыре муниципалитета Краснодарского края – Туапсе, Сочи, Белореченск и Усть-Лабинск.

Всего в конкурсе эксперты рассматривали свыше 300 работ. Однако в финал состязания удалось прорваться чуть более 50% проектов – 160 работам.

«В этом популярном конкурсе Минстроя наш регион участвует ежегодно. В текущем сезоне первенство удалось выиграть одновременно четырем городам – Туапсе, Белореченску, Усть-Лабинску и Сочи. В рамках реализации масштабного национального проекта “Жилье и городская среда”, указанные муниципалитеты получат от федерального центра субсидию для своего развития в объеме 300 миллионов рублей», – рассказал Александр Трембицкий, вице-губернатор Кубани.

Он отметил, полученные средства будут освоены при благоустройстве наиболее посещаемых общественных пространств – Усть-Лабинского парка «Копытце», Центрального городского пляжа в Туапсе, белореченской Площади 50-летия Советской власти, а также при создании в Сочи комфортной релакс-зоны в Лазаревском парке культуры и отдыха 30-летия Победы.

В 2020 году конкурс выиграли проекты по благоустройству зон отдыха Тамани, Курганинска, Тихорецка и Лабинска. Окончательно по этим проектам работы будут завершены не позднее IV квартала 2022 года.

Источник фото: admkrai.krasnodar.ru