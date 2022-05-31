Горячий Ключ получит 140 млн рублей на ремонт автодорог

Новости
31 мая 2022

Для проведения ремонтно-восстановительных мероприятий на автодорогах Горячего Ключа власти дополнительно направят 140 млн рублей. С таким решением в ходе посещения курорта во вторник, 31 мая, выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 

Глава региона напомнил, что ранее общий объем муниципального дорожного фонда составлял 40 млн рублей. Однако в текущем году за счет бюджетных средств объем фонда вдвое увеличили. Тем не менее, обратил внимание мэр Горячего Ключа Сергей Белопольский, даже 80 млн рублей не хватило бы на проведение капитального ремонта полотна.

«В администрации Горячего Ключа сообщили, что даже удвоенных средств дорожного фонда хватит только на проведение ямочного ремонта и подсыпку гравием сельских автодорог. Поэтому мною принято решение о дофинансировании дорожных работ на территории Горячего Ключа. Думаю, что для обеспечения безопасного и комфортного трафика легковых авто и общественного транспорта выделенных 140 миллионов рублей должно хватить в полной мере», – отметил Вениамин Кондратьев.

Предполагается, что средства пропорционально распределят для ремонта автодорог на четырех улицах – Псекупской, Кучерявой, Революции и Объездной. Кроме того, строители отремонтируют тротуарные зоны.

Источник фото: krassever.ru

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