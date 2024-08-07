Гособоронзаказ – успешные закупки!

Всероссийская конференция «Гособоронзаказ: закупки и договорная работа» состоится в Санкт-Петербурге 27 сентября. Генеральным партнером мероприятия выступит специализированная торговая площадка АСТ ГОЗ.

На конференции будут обсуждаться новые регламенты и правила взаимодействия с государственными заказчиками. Особый упор предполагается сделать на особенностях работы на электронных торговых площадках в соответствии с новациями в правовом регулировании национального режима закупок, расширением возможностей для заказчиков и поставщиков. Подробные консультации будут представлены слушателям по новым нормам и сервисам при проведении закрытых процедур на СЭП по 223-ФЗ и 44-ФЗ.

Кроме того, важным элементом успешной кооперации в рамках гособоронзаказа является договорная работа. Как избежать ошибок, которые на этапе исполнения контакта уже сложно исправить, расскажут эксперты из ГК Роскосмос и ФАС России. Порядок заключения госконтрактов и договоров, рамочные контракты, урегулирование разногласий и изменение условий госконтрактов (контрактов) и цен – ключевые вопросы, которые будут освещаться. Количество участников конференции ограничено, регистрация возможна на официальном сайте Всероссийской конференции «Гособоронзаказ: закупки и договорная работа»

Организатор конференции — Агентство маркетинговых коммуникаций Дифанс Медиа.