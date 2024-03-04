Гостевые дома в экопарке «Ясно Поле» напечатали на 3D-принтере

Экономика
4 марта 2024

Напечатанные на 3D-принтере гостевые дома открылись в экопарке «Ясно Поле» в Тульской области. В рамках проекта WonderDom, инициированного основателем экопарка Дмитрием Черепковым, завершено строительство первой очереди 3D-отеля. Сделать каждый 3D-дом точкой притяжения – основная задача при проектировании зданий, они должны удивлять и восхищать, рассказал предприниматель. Он также заметил: архитектура 3D-отеля призвана стать логическим дополнением природного ландшафта.

Без талантливого специалиста реализовать сложную задачу было невозможно, поэтому к проекту Дмитрий Черепков привлек Тотана Кузембаева, известного российского архитектора. Уникальные 3D-дома, спроектированные им, обладают живыми, мягкими и очень органичными формами. У строений не вертикальные стены, окна вытянуты из зданий – предложенные решения пока находятся на границе технологических возможностей для 3D-печати. Но область 3D-строительства активно развивается, и ожидается много технологических инноваций, считает Дмитрий Черепков.

Стены в WonderDom имеют слоистую структуру, ее не стали прятать под слоем штукатурки – это дизайнерское решение, создающее особую живую фактуру, придает отелю уникальность. Внутри каждого удивительного 3D-дома могут разместиться до 8 человек. Здесь есть оборудованная кухня, просторная гостиная, две спальни, два санузла и наверху – небольшое помещение, с удовольствием осваиваемое детьми.

Для гостей 3D-отеля разработчиками проекта предусмотрена возможность отправиться на расположенную рядом строительную площадку и познакомиться с уникальными 3D-технологиями. Наблюдая за работой строительных 3D-принтеров, незабываемые впечатления от завораживающего нетрадиционной строительной эстетикой процесса 3D-печати получит любой человек.

В качестве строительных материалов для 3D-печати домов используется микс арболита, бетона и других компонентов. Это сочетание обеспечивает хорошую теплоизоляцию, паропроницаемость и пожароустойчивость.

Постепенно на территории экопарка планируется возвести три десятка 3D-домов разных форм и размеров. Ресторан, спа-зоны, бассейны, помещения для занятий разместятся в самых крупных из них. При этом общий номерной фонд увеличится на 400 человек.

Построенный в «Ясно Поле» 3D-отель Дмитрий Черепков считает первым в мире. По его словам, на юге в России коллеги строят что-то похожее, а в США рассчитывают приступить к 3D-печати отеля в этом году.

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